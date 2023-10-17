百度公布「文心一言」4.0版　李彥宏：不比ChatGPT4遜色

百度今年3月推出文心一言，不過因產品展示效果未達到外界預期，百度股價一度下跌，10月17日百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在百度世界2023大會上宣布推出大語言模型生成式AI「文心一言」的最新4.0版本，他強調，這一模型綜合水平與Open AI的ChatGPT4相比毫不遜色。



據李彥宏現場演示「文心一言4.0」生成能力，數分鐘內文心一言產生了一組廣告海報、五條廣告文案以及一則行銷影片，更具備寫出武俠小說大綱的能力。



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李彥宏在大會現場更通過撰寫武俠小說展示文心4.0的記憶能力。演示內容顯示，文心一言不僅可以快速撰寫出武俠小說的故事大綱，還能持續增加角色、增加戲劇衝突，並將第四、五輪的生成內容與首輪小說框架結合，對故事細節記憶牢固。

針對文心4.0能快速產生行銷影片、廣告海報和文案，李彥宏補充，百度已經推出了AIGC行銷創意平台擎舵，讓「一個人就成為一支AI行銷隊伍」。他又表示，過去一年，科技領域最大的創新是大模型帶來的智能湧現，這是開發 AI 原生應用的基礎。

李彥宏表示，文心4.0是迄今為止最強大的文心大模型，實現了基礎模型的全面升級，在理解、生成、邏輯和記憶能力上都有著明顯提升，綜合水平「與GPT-4相比毫不遜色」。

隨著文心一言4.0版本的發布，該版本大模型首先面向大會觀眾開放測試，隨後也將逐步面前全網開啟公測。

李彥宏：生成式AI與搜尋結合是天作之合

今年8月，中國批准首批可以推出人工智能服務的公司，包括百度、字節跳動和商湯科技。百度的文心一言曾一度登上中國蘋果應用商店下載榜榜首，發布當天用戶數量超過100萬，但很快就被微信等應用超越。

8月時，李彥宏在百度2023年第二季度財報電話會上表示，生成式AI和大語言模型已成為百度新增長引擎。生成式AI和大語言模型在許多行業具有巨大變革能力，帶來了巨大的市場機會。

百度CEO李彥宏表示，AI在未來40年內會重塑諸多行業的程序。（新華社）

此前，隨着生成式AI的出現，生成式AI的出現將替代搜索引擎的討論引發廣泛關注。李彥宏強調，生成式AI與搜尋結合是天作之合。他說，百度搜尋已基於AI大模型完成重構，新搜尋具有極致滿足、推薦激發和多輪互動三個特點，不僅提升搜尋質量，亦突破搜尋的應用範圍、擴大產品邊界。

會上，李彥宏也介紹，百度首個生成式商業智慧產品「百度GBI」，具有支援自然語言互動、跨資料庫分析和專業知識學習三方面能力，將商業分析師十幾日才能完成的資料分析工作，縮短到分鐘級。

李彥宏稱，天下武功，唯快不破，企業競爭，不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚，「比競爭對手更快決策，很可能你就贏了。」

中信里昂證券數據顯示，中國目前擁有至少130個大型語言模型，佔全球總數的40%，僅次於美國的50%。