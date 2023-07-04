國產ChatGPT｜百度文心一言內地App Store上架　推理性能升近10倍

百度在今年三月發布了AI大模型文心一言，這使得百度成為全球首個與ChatGPT產品對標的大型企業。現如今，文心一言已經在蘋果內地App Store上架，安裝包大小約為44.3MB，支援iOS 13以上的iPhone。



值得一提的是，在四月初，百度還因山寨文心一言App起訴了蘋果公司，因為App Store上湧現了大量山寨應用程序。現在，正版應用已經上線，用戶可以放心體驗了。

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文心一言可以作為用戶的專屬助理，隨時在線回答問題，並提供輔助創作、AI繪畫甚至情感陪伴等功能。據了解，文心一言基於百度智能雲技術開發，它將徹底改變雲市場的遊戲規則，未來百度將在所有業務中全面集成文心一言。

李彥宏在今年五月透露，文心一言經過一個多月的內測已經進行了四次重大技術升級，大模型推理成本已經降低到原來的十分之一，或者說推理性能提升了近10倍。

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