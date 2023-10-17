冷空氣來襲多地大幅降溫　西部地區迎大雪　內蒙東北最低溫跌破0℃

香港天文台15日發佈提示，東北季候風與冷鋒將至，將為本港帶來降溫寒意，未來數天冷空氣亦會影響廣東沿岸。中央氣象台同樣預估，內地將從今（17）日至20日迎來2023年下半年覆蓋範圍最廣、影響最明顯的冷空氣過程，西部地區將出現大雪，內蒙古、東北最低溫或將跌破冰點0℃，多地氣溫將創立秋以來新低。



中央氣象台預計，17日至20日，內地有一股較強冷空氣來臨，過程具有影響時間長、覆蓋範圍廣、降溫幅度大、局地降水強等特點，將成為今年下半年來覆蓋範圍最廣、影響最明顯的冷空氣過程。

冷空氣來襲，內地多省大幅降溫。（vcg）

受強冷空氣影響其影響，內地20余省會級城市氣溫將創立秋以來新低，長江中下遊及其以北地區氣溫下降4-8℃，東北、江南等地局部降溫可達10℃以上，內蒙古、東北等地最低氣溫會降到0℃以下，跌破冰點。降溫核心區域內蒙古東部、遼寧北部、吉林大部、黑龍江南部一帶累計降幅可達12℃以上。此外，冷空氣南下後疊加強降雨影響，四川南部、貴州、湖南、江西局地降溫幅度也會超過10℃。

全國最低氣溫預報。（中央氣象台）

中央氣象台預計，冷空氣推進過程中還會帶來大範圍雨雪，華南部分地區或遭常年同期少見的連續強降雨，西部地區局地將現大雪。從冷空氣進程來看，17日冷空氣前鋒將抵達西北地區；18日推進至內蒙古中部、華北西部等地；19日進一步南下，到達黃淮、江漢、西南地區北部等地；20日將越過長江，影響江南、西南地區中部。

同時，19日以後伴隨冷空氣南下，華南地區由於水汽更充沛，再加上熱帶擾動影響，將成為強降雨中心。特別是廣西將有持續3-4天暴雨或大暴雨，這在常年10月中旬相當少見，當地需註意防範持續強降雨可能引發的次生災害。

氣象台預估，到本周末，不少地方最高氣溫將只有20℃上下，降溫如跳水，明顯轉涼，提醒當地公眾請及時調整著裝，短袖換長袖，適當添衣，謹防感冒。