搶支付寶市場？華為推「花瓣支付」　加快鴻蒙生態系統建設

央行近日同意華為旗下支付機構「訊聯智付」更名為「花瓣支付」。華為終端雲服務支付BU總裁馬傳勇2022年7月在一場媒體交流會上說，華為支付並非要和微信、支付寶競爭，此舉是為了加快鴻蒙生態系統建設，「華為要做的不僅是支付，而是全場景支付平台。」



據了解，「訊聯智付」在兩年前發生工商變更，成為華為旗下的全資子公司，華為於2020年10月申請花瓣支付商標。2022年6月，花瓣支付被核准註冊，近日華為支付在上線兩年多後，正式完成了更名。華為成為繼小米之後第二家擁有支付牌照的中國手機廠商。



鴻蒙系統能否成功的關鍵在於生態。（VCG）

華為方面指出，改名不是大事，本質是華為加快了鴻蒙生態基礎設施的構建，而且新升級的負一屏（手機主頁往左滑的頁面，內含開發商角度的用戶服務）也會全面支持華為支付，「這是推進鴻蒙元服務的重要一步，現在滴滴、美團、貓眼、同程這些大合作夥伴都以元服務形式入駐負一屏」。

華為指出，負一屏升級後，將機票、酒店、火車票、電影票、充值等常用服務以宮格形式直觀地分區排列，目前有本地生活、智慧出行、購物娛樂、金融理財四大板塊。現在已接入華為支付的包括滴滴出行、貓眼電影、手機充值、附近加油。此外，用戶進入華為錢包可以開通華為支付。

華為全球總部。（鄭寧攝）

2022年11月華為宣布，支付寶已正式接入鴻蒙生態，馬傳勇接受採訪時曾表示，華為支付並非與支付寶和微信支付競爭，它們仍然是華為的合作夥伴。

馬傳勇指出，華為支付在行業內差異化定位，「鴻蒙生態面對的是一個多終端、多行業的場景，將來不僅僅是在手機、平板、車，甚至未來在KTV點歌機、廣告大屏，這些地方可能都會有鴻蒙的出現。」

馬傳勇介紹，華為支付是鴻蒙生態的底層基礎設施，通過把支付的能力和鴻蒙系統深度融合，華為的開發者、合作夥伴可以直接在鴻蒙生態中完成商業閉環，「用戶能便捷安全的完成支付。所以說華為支付不僅僅是手機支付，更是創新的全場景支付平台。」

據華為終端BG CEO余承東稱，鴻蒙生態不斷迎來強大的合作夥伴。華為正在和支付寶探索基於HarmonyOS原子化服務的更多可能，讓用戶用更好的方式獲得服務。