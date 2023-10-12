華為發布全球首個全系列5.5G解決方案　較5G提速10倍

此前，華為3年後出新款5G手機，引發外界對華為突破美國封鎖實現「芯片自產」的猜測。

近日，在2023全球行動寬頻論壇期間，華為發表全球首個全系列5.5G產品解決方案，將透過寬頻、多頻、多天線、智慧、綠色等方面的創新，提供十倍網絡能力。



據《人民日報》報道，5.5G是5G和6G之間的過渡階段，是在5G業務規模不斷增長，數位化、智慧化不斷提速的趨勢下，面向2025年到2030年規劃的通訊技術，是對5G應用場景的增強和擴展。5.5G在下行和上行傳輸速率上比較5G可望提升10倍，網路存取速率達到10Gbps（10G位元每秒，換算成下載速率為每秒1.25G），同時保障毫秒時延。

依照國際標準組織3GPP定義，5G到6G間共存在R15到R20六個技術標準，其中R15到R17作為5G標準的第一階段，R18到R20作為5G標準的第二階段。

5G：People stand in front of an Apple store advertising 5G capable phones on April 16, 2021 at a shopping district in Beijing, China. China announced robust economic growth of 18.3 percent in the first quarter of 2021,（Getty）

2021年4月，5G國際標準制定組織3GPP已正式將R18協議版本定義為5.5G，標誌著5G演進的需求已成為業界共識。在中國內地，中國IMT—2020（5G）推進組和營運商積極投入5.5G的創新研究及測試驗證，已從關鍵技術創新逐步走向以應用場景為導向的跨產業合作創新階段。