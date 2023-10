華為發布全球首個全系列5.5G解決方案　較5G提速10倍

此前,華為3年後出新款5G手機,引發外界對華為突破美國封鎖實現「芯片自產」的猜測。

近日,在2023全球行動寬頻論壇期間,華為發表全球首個全系列5.5G產品解決方案,將透過寬頻、多頻、多天線、智慧、綠色等方面的創新,提供十倍網絡能力。



據《人民日報》報道,5.5G是5G和6G之間的過渡階段,是在5G業務規模不斷增長,數位化、智慧化不斷提速的趨勢下,面向2025年到2030年規劃的通訊技術,是對5G應用場景的增強和擴展。5.5G在下行和上行傳輸速率上比較5G可望提升10倍,網路存取速率達到10Gbps(10G位元每秒,換算成下載速率為每秒1.25G),同時保障毫秒時延。

依照國際標準組織3GPP定義,5G到6G間共存在R15到R20六個技術標準,其中R15到R17作為5G標準的第一階段,R18到R20作為5G標準的第二階段。

5G:People stand in front of an Apple store advertising 5G capable phones on April 16, 2021 at a shopping district in Beijing, China. China announced robust economic growth of 18.3 percent in the first quarter of 2021,(Getty)