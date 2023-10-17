中國危險攔截加拿大巡邏機？　外交部：加機非法侵入赤尾嶼領空

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）批評，中國戰鬥機對一架加拿大海上巡邏機進行「危險且魯莽」的攔截，當時這架飛機正在幫聯合國執行對朝制裁任務。

10月17日，外交部發言人毛寧在例行記者會上回應稱，加拿大巡邏機非法侵入中國釣魚島附屬島嶼赤尾嶼領空，嚴重侵犯中國主權，中方依法依規處置，加方應停止散播虛假信息。



毛寧表示，10月14日，加拿大一架CP-140型機非法侵入中國釣魚島附屬島嶼赤尾嶼領空，嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全。針對加方的挑釁行為，中方已經向加方提出嚴正交涉，中國軍隊也在現場採取必要的處置措施，事實的真相就是加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置。加方應當尊重客觀事實，停止散播虛假信息。

毛寧指出，近年來，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為借口，頻繁對中國抵近偵察並挑釁。需要強調的是，聯合國安理會決議從未授權任何國家以執行決議為由，在他國管轄海空部署軍力，開展間諜偵察活動。

毛寧強調，中方堅決反對任何國家以執行決議為名，危害中國的國家主權和安全。中方敦促加方正視事態的嚴重性，立即停止冒險挑釁行為。