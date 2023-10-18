廣交會新能源車展區人氣火熱　新產品新技術助力「出海」提速

第134屆廣交會設「新能源汽車及智慧出行」展區。16日，記者在展區現場看到，新能源代步車、轎車、公交車、商用車以及充電樁、儲能系統、鋰電池、太陽能電池、散熱器等展品琳瑯滿目，新能源汽車全產業鏈參展商紛紛拿出看家本領，吸引海內外訂單。



參展30多屆的「老廣交」隆鑫通用動力股份有限公司，這屆第一次入駐新能源展區。該公司相關負責人孔祥坤介紹，公司正在往新能源方向進行戰略轉型，這次帶來了充電樁、智能家居及便攜儲能系統等新能源產品，希望拿到更多訂單，在歐洲、北美、東南亞等地區進行更多商業布局。東莞拓嘉新能源科技有限公司陳總監表示，據他觀察，相比上一屆，本屆展會境外采購商的比例明顯增加，超過50%。

記者留意到，「新能源汽車及智慧出行」展區可謂本屆廣交會第一期的一大亮點。多款新能源車、儲能產品、電子設備等引起客商極大興趣，不少人體驗試坐。

在中通客車展位，一輛黃色純電動公交車尤為亮眼。據工作人員介紹，該車型可根據實際需要加裝車道偏離、碰撞預警、駕駛員行車分析、360°安全環視等主動安全性配置，「上午兩個多小時就有印尼、埃及、哈薩克斯坦、越南、法國等國十幾撥客戶過來。我們今年汽車的出口量也很喜人，前三季度的數據就已超過去年全年，其中新能源車占比預計達到20%左右，而且海外市場空間巨大，仍有很大的挖掘潛力。」

新能源車展區。（羊城晚報）

來自江蘇徐州的金彭集團帶來了三輛主打綠色、輕型出行的電動汽車，其中新款「蟻客」電動車在本屆展會上首發。該企業負責人介紹：「上一屆廣交會成交訂單突破百萬美元，今天很多客戶都是精準邀約來到展位實地體驗後達成訂單的，我們本屆的成交額目標是比上屆翻一倍。」

在新能源汽車加速海外布局的背景下，以電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池為代表的「新三樣」迎來市場紅利。本屆展會新能源展區規模增幅達172%，5400多家廣東外貿企業攜新產品、新技術亮相。

深圳市華思旭科技有限公司市場部總監盧章恒介紹，本屆廣交會，公司帶來了可「1小時充滿電」的雙向逆變儲能電源，還首次推出家庭儲能系統，以滿足歐美外商的產品需求。

廣交會現場。（羊城晚報）

「這是我們自主研發的分體式超充液冷樁，能夠兼容480千瓦-1.2兆瓦的輸出功率，滿足市面上不同功率需求的電動汽車充電需求。」廣州銳速智能科技股份有限公司外貿銷售經理葉昌果介紹，公司目前在美國、墨西哥等國家建設有1兆瓦以上的大型充電站，未來將繼續往歐洲、東南亞、中亞等地區擴張。

剛剛通過第二批國家級專精特新「小巨人」企業復審的廣東法拉達汽車散熱器有限公司帶來了液冷電池熱管理系統。相關負責人鐘誌鵬說，公司在加強研發的同時，也加強與廣東龍頭車企的配套，「希望可以和上下遊企業一同提升廣東汽車產業鏈的整合度。」

理士國際外貿銷售總經理俞玉芳表示，作為「新三樣」之一，鋰電池行業的增長速度非常快，「開展首日，從上午9:30進場直到傍晚，我們的工作人員都沒有休息過，一直在接待前來詢價的客戶。」