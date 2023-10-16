第134屆廣交會展示中國製造創新成果　新能源展區規模增幅達172%

碩果累累的秋天再次來臨。10月15日至11月4日期間，第134屆廣交會將於廣州分三期舉辦，同時常態化運營線上平台。10月14日，第134屆廣交會開幕招待會暨全球采購推介活動啟動儀式在廣州舉辦。



「這是我第11次來到廣交會，每一次來到廣交會，我都能夠找到新的驚喜——那些產品總是物美價廉，更新速度極快。」墨西哥Liverpool公司總監Juan Ramon Perez向羊城晚報記者表示，Liverpool是墨西哥最大的連鎖百貨公司之一，本屆廣交會，他們的中國采購團隊及墨西哥采購團隊總共有55人，目標是尋找廚具、電子產品等優質產品，其中不乏「廣東製造」。

作為向世界展示中國製造創新成果的平台，與上屆相比本屆廣交會第一期家電、電子消費品、機械設備、新能源等機電產品展區規模進一步擴大，增加約3000個展位，增幅超18%，為更多高技術、高附加值企業提供了參展機會，展出更多創新、高端、智能、綠色產品。其中新能源展區規模增幅達172%，將進一步助力「新三樣」產品擴大出口，促進新興產業發展。

「本屆廣交會展區結構優化是自2008年第104屆以來調整力度最大的一屆，對廣交會未來和促進外貿高質量發展具有重要作用。」廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，廣交會作為外貿的「晴雨表」和「風向標」，其展區結構也是中國產業結構和出口商品結構變化的重要體現。