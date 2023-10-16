廣交會助｢一帶一路｣客商｢淘金｣拓商機　中國外貿結構不斷優化升級

10月15日，第134屆廣交會大幕拉開，國際客商蜂擁而入——來自200多個國家和地區的采購商們帶著自己的目標前來采購，其中不乏「一帶一路」共建國家的「淘金能手」。



記者在走訪、調研過程中也發現，近年來，廣交會已成為「一帶一路」共建國家與中國貿易互通的重要平台，更見證著廣東與「一帶一路」貿易的蓬勃發展。在第134屆廣交會上，許多參展企業與來自「一帶一路」共建國家的采購商達成合作意向，而這些遠渡重洋而來的客人們也對「中國製造」豎起了拇指。

十年來，中國與「一帶一路」共建國家的進出口貿易快速增長，貿易總額達到了19.1萬億美元。中國與「一帶一路」共建國家貿易額實現年均6.4%的增速，高於同期全球貿易增速。

廣交會現場。（羊城晚報）

共建十年：「一帶一路」客商奔赴「廣交之約」

今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年。十年來，中國與「一帶一路」共建國家貿易規模指標顯著提升，成為其中74個國家的最大進口來源地。在這個全球產業鏈供應鏈加速重構、國際局勢不穩定因素頻出的時代，中國外貿結構多元化趨勢愈加明顯，許多企業正借力廣交會，在「一帶一路」共建國家市場中挖掘潛力。

「廣交會積極踐行『一帶一路』倡議，通過便利與共建國家的供采對接，助力貿易暢通。依托廣交會平台，許多共建國家既采購到中國優質優價的產品，也打通了本國特色產品在中國的銷售渠道，實現了互利共贏。」商務部副部長郭婷婷表示。

數據顯示，十年來，「一帶一路」共建國家采購商到會人數占比從50.4%提升到58.1%。進口展累計吸引了70個「一帶一路」共建國家約2800家企業參展，占比超過60%。本屆廣交會，來自「一帶一路」共建國家的采購商預計達到8萬人，同時將有來自27個共建國家的391家企業參加進口展。

參展商與採購商在展位洽談。（羊城晚報）

無疑，來自「一帶一路」的國際客商們正在千里奔赴「廣交之約」。作為十年的「老廣交」，來自土耳其布爾薩的采購商巴西姆向記者展示著他證件上幾個不同的廣交會紀念徽章，仿佛他的功勛章一般。他告訴記者，每一年來廣交會，總會發現不一樣的新產品，這些產品采購回去後，往往會成為「爆款」。

站在TCL的超大電視屏幕面前，來自中東的皮特看得目不轉睛，他的本子上已經密密麻麻地記滿了各種產品的參數。他告訴記者，現在中國家電品牌在中東十分受歡迎，廣交會上的許多家電企業也都把中東視為了重要的開拓市場，大家都在這裏嘗到了甜頭。

出口增長：廣交會折射外貿結構優化升級

近年來，新能源汽車、機床和家用電器對「一帶一路」共建國家出口持續增長，而這些在廣交會上都能找到生動的案例。

走進廣交會展館A區，琳瑯滿目的高科技家電產品、經過悉心設計的特裝展位爭奇鬥艷，為的就是俘獲采購商的心。走進海爾智家的展位，充滿科技感的設計引起了人們的關註，展位的工作人員都在忙著跟來自世界各地的采購商介紹最新的產品資訊，一名來自意大利的客商在現場體驗之後對定製方案贊不絕口。

海爾智家展位相關負責人告訴記者，除了在廣交會上與許多「一帶一路」共建國家的企業達成交易以外，他們還在「一帶一路」上進行了諸多布局：在中東非，海爾智家打造了支持阿拉伯語言的智慧廚房、智慧客廳、智慧臥室等智慧家庭場景；在泰國，卡薩帝落地首個智慧家庭體驗中心等。

作為廣交會的資深老朋友，這已經是誌高參加廣交會的第21個年頭了。工作了十余年的老「外貿人」、誌高空調海外營銷公司總經理廖世興向記者回憶起了他們「出海」的開拓史：誌高從最初參展產品線單一、市場單一，到如今多元化發展並在120多個國家註冊及銷售了誌高自主品牌，還在越南、加納、哈薩克斯坦及伊朗等「一帶一路」共建國家註冊了分公司。如今，他們的空調產品已經占到「一帶一路」共建國家市場份額的10%左右。

廣交會現場。（羊城晚報）

本屆廣交會還為先進製造業產品提供更多展示空間，其中的「重磅選手」不乏新能源汽車與機床等產品。與上屆相比，本屆廣交會第一期家電、電子消費品、機械設備、新能源等機電產品展區規模進一步擴大，增加約3000個展位，增幅超18%。今年廣交會還將工程農機展區細分為工程機械和農業機械展區，將化工產品展區更名為新材料及化工產品展區，將新能源及智能網聯汽車展區更名為新能源汽車及智慧出行展區。

今年以來，萬力輪胎工廠生產線火力全開，搶時間、搶進度，國內外銷售訂單持續旺盛，產品供不應求，部分品種還出現缺貨。廣交會首日萬力輪胎接待了不少新客戶。

「本次參展，一個很明顯的感受是，來自中東、南亞、東南亞等地區的客戶變多了！」萬力輪胎海外銷售部歐洲區大區經理劉嘉亮告訴記者。

「去年我們在廣州從化的生產基地，增加了1000萬條轎車輪胎產能，為這一輪胎火爆行情做準備，但市場增長超過預期。」劉嘉亮透露，萬力輪胎正籌劃前往東南亞設廠，利用東南亞的原材料產地優勢和地緣優勢，進一步擁抱全球市場。

10月15日，第134屆廣交會大幕拉開。（羊城晚報）

數據顯示，2023年上半年，中國對「一帶一路」共建國家的貨物貿易額6.89萬億元，同比增長9.8%，其中新能源汽車、機床和家用電器對共建國家的出口分別增長163.3%、49.7%和26.2%。

危中尋機：深耕「一帶一路」市場淘金

風浪越大時，魚越貴。國際市場的競爭激烈，但也充滿著機遇。2023年年初，為了打開巴西的市場，廣州市塑料工業集團有限公司在海關數據平台上抽絲剝繭，鎖定了一個每月有穩定大量從我國進口塑料原料的客戶——一個低調且有規模的巴西貿易商。作為公司銷售一部主管的吳書經過了許久的努力，終於拿下了訂單，也幫助公司成功打入了巴西市場。

「在第133屆廣交會上，我們開拓了五個新客戶，其中不乏來自巴拿馬、黎巴嫩等『一帶一路』共建國家的合作對象。」廣州輕出集團股份有限公司副總經理翟輝向記者坦言，目前全球經濟疲軟，競爭異常激烈。「這是挑戰，也是機會。這意味著，誰能成為客戶的核心供應商，誰就能占據更主要的市場！在廣交會上與客商攀談，看同行的新品，更讓我們明白要以全新的心態去迎接挑戰，迎難而上。」翟輝說。

工人們忙碌衝刺展館搭建。（羊城晚報）

「目前鷹金錢產品主要出口美國、加拿大、澳大利亞、日本、馬來西亞、港澳等二十多個國家和地區，2023年度銷量預計5000萬元，同比增20%。」廣州鷹金錢食品集團有限公司副總經理鄒日進信心滿滿地說，接下來鷹金錢的目標市場是空白區域市場，其中不乏「一帶一路」共建國家的客戶，尤其是目前華人居多，但還沒有客戶的印尼、泰國等市場。

「借助廣交會平台，廣州輕工集團努力穩固歐美等傳統目標市場，同時重點布局『一帶一路』共建國家和RCEP國家。」廣州輕工工貿集團有限公司副總經理黃兆斌向記者表示，目前集團正在根據市場需求，發揮貿易平台優勢，在維護傳統市場的基礎上，主動適應國際形勢變化，重點開拓RCEP 、「一帶一路」共建國家區域市場，推進貿易合作走深走實。

正如記者所看到的一樣，共建「一帶一路」高質量發展在廣交會上呈現出蓬勃發展之勢。不久後，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將在北京舉行，第六屆中國國際進口博覽會將在上海舉行，而這些，都在不斷向全世界展示著中國對外開放的信心和決心。