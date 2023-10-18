國家統計局：前三季度國內生產總值913027億元　同比增長5.2%

據國家統計局消息，前三季度國內生產總值913027億元 同比增長5.2%，國民經濟持續恢復向好，生產供給穩步增加，市場需求持續擴大，就業物價總體改善，發展質量穩步提升，積極因素累積增多。



據初步核算，前三季度國內生產總值913027億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。分產業看，第一產業增加值56374億元，同比增長4.0%；第二產業增加值353659億元，增長4.4%；第三產業增加值502993億元，增長6.0%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%。

具體方面，前三季度，農業（種植業）增加值同比增長3.6%。全國夏糧產量14613萬噸，比上年下降0.9%，產量居歷史第二高位；早稻產量2834萬噸，增長0.8%。前三季度，全國規模以上工業增加值同比增長4.0%，比上半年加快0.2個百分點。前三季度，服務業增加值同比增長6.0%，消費品零售總額342107億元，同比增長6.8%。

前三季度，社會消費品零售總額342107億元，同比增長6.8%，貨物進出口總額308021億元，同比下降0.2%。其中，出口176025億元，增長0.6%；進口131996億元，下降1.2%。進出口相抵，貿易順差44029億元。民營企業進出口增長6.1%，占進出口總額的比重為53.1%，對共建「一帶一路」國家進出口增長3.1%。

前三季度，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.4%，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。9月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，比上月下降0.2個百分點，連續2個月下降。前三季度，全國居民人均可支配收入29398元，同比名義增長6.3%。總體來看，前三季度國民經濟持續恢復向好，高質量發展扎實推進，為實現全年發展目標打下了堅實基礎。