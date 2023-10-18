習近平與普京會談稱：中俄政治互信不斷深化，戰略協作密切有效

10月18日上午，國家主席習近平在人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京會談。習近平指出，他高興地看到，兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，「正不斷朝著我們共同確定的2000億美元目標邁進。」



《環球網》報道，習近平說道，「尊敬的普京總統，我的老朋友，歡迎你來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇」，他表示，互相出席對方舉辦的重大主場外交活動是雙們多年來的好傳統。，「總統先生連續3次出席『一帶一路』國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建『一帶一路』倡議的支持。」

2023年10月18日，俄羅斯總統普京在中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇與中國國家主席習近平握手。（Reuters）

習近平指出，今年3月，自己應總統先生邀請對貴國進行了國家主席新任期的首次國事訪問。

習近平提到，他和普京共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和區域問題深入交換意見，「我高興地看到，兩國政府、部門和相關地方全力落實我和總統先生達成的重要共識。 兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著我們共同確定的2000億美元目標邁進。」

習普會：2023年3月20日，俄羅斯總統普京在位於莫斯科的克里姆林宮與中國國家主席習近平會面。（Reuters）

習近平表示，2013年至今的10年裡，自己同總統先生先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼，「明年是中俄建交75週年。 中方願同俄方一道，準確掌握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進 世界共同發展貢獻力量。」