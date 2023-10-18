習近平與普京會談稱：中俄政治互信不斷深化，戰略協作密切有效
撰文：許祺安
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10月18日上午，國家主席習近平在人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京會談。習近平指出，他高興地看到，兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，「正不斷朝著我們共同確定的2000億美元目標邁進。」
《環球網》報道，習近平說道，「尊敬的普京總統，我的老朋友，歡迎你來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇」，他表示，互相出席對方舉辦的重大主場外交活動是雙們多年來的好傳統。，「總統先生連續3次出席『一帶一路』國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建『一帶一路』倡議的支持。」
習近平指出，今年3月，自己應總統先生邀請對貴國進行了國家主席新任期的首次國事訪問。
習近平提到，他和普京共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和區域問題深入交換意見，「我高興地看到，兩國政府、部門和相關地方全力落實我和總統先生達成的重要共識。 兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著我們共同確定的2000億美元目標邁進。」
習近平表示，2013年至今的10年裡，自己同總統先生先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼，「明年是中俄建交75週年。 中方願同俄方一道，準確掌握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進 世界共同發展貢獻力量。」