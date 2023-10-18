一帶一路峰會｜王毅：別搞封閉小圈子　競爭不應是相互抵消

10月18日，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇閉幕後，中國外長王毅舉行新聞發布會。



在新聞發布會上，有記者提問，中方如何看待一帶一路倡議。王毅表示，基礎設施對於促進經濟發展，改善民生是不可或缺。共建一帶一路的主線是互聯互通，要從硬聯通拓展到軟聯通，進而實現新聯通，加快建設基礎設施是廣大發展中國家的迫切要求，也反映了國際社會的普遍願望，甚至使一帶一路受到愈來愈多國家的歡迎和讚賞，是一帶一路的重要的生命力所在。

王毅稱，幾年一些國家借鑒甚至是模仿中國已相繼出台互聯互通的國際倡議。中方的一帶一路是一個開放的平台，歡迎各方隨時加入，同時希望其他國家的互聯互通的倡議也都能持開放的態度，不要搞封閉的小圈子，充分認同所有互聯互通的倡議進行對接，共同探討開展對發展中國家有益的合作，例如可同歐盟提出的全球門戶計劃對接，發揮各自優勢，形成合力，共同幫助發展中國家加快建設基礎設施。

王毅指出，有人聲稱美國出台的全球基礎設施夥伴關係倡議，是針對中國的一帶一路，但他認為這種說法是把經濟問題政治化的又一個例證國際認同，中方願從正面的角度來看待這個說法，競爭不應該是相互抵消，而是相互促進，「一帶一路能為發展中國家建設更多的公路、鐵路、橋梁，誰能為低收入國家老百姓建設更多的學校、音樂、體育館，我們有這個自信，我們也有這個底氣」。