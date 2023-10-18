一帶一路十周年：下一個十年考驗中國三大領導力

按照既定議程，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於10月17日至18日在北京召開。17日習近平與來華參加會議的各國領導人和政要舉行雙邊會談，晚間習近平攜夫人彭麗媛舉行歡迎晚宴，18日上午論壇開幕式上，習近平發表主旨演講，開幕式之後習近平與普京會晤。此前，中國分別於2017年、2019年舉辦首屆和第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。今次論壇因恰逢「一帶一路」提出十周年，故此顯得格外重要。

習近平在歡迎晚宴的致辭中將過去十年總結為「蓬勃十年」，而將下一個十年形容為「金色十年」。回看過去十年，中國之變、世界之變不可謂不大，尤其在席捲世界的三年新冠肺炎疫情的衝擊下，變局的烈度與速度以前所未有的方式鋪展開來。接下來的十年，中國至少面臨三個方面的領導力考驗。

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京在中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇與中國國家主席習近平握手。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters）

首先是政治領導力。過去十年，中國圍繞事關人類和平與發展的重大問題提出了一系列理念和倡議，包括全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，以及人類命運共同體。雖然「一帶一路」提出至今，不同階段面臨不同的問題和挑戰，也不免遭遇各方質疑，視之為「中國版的馬歇爾計劃」，但這一倡議本身即承載着、實踐着發展、安全、文明的理念和倡議。中巴經濟走廊、中老鐵路、雅萬高鐵、蒙內鐵路、中歐班列等，都是實實在在的基礎設施建設，也在為不同國家經濟社會發展注入動能。未來十年，隨着大國競爭與角力全面展開，陣營對抗的加劇，以及局部戰爭的爆發，中國在推動「一帶一路」過程中，政治領導力將遭遇更大挑戰。

其次是發展領導力。「發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵」，這是中國官方始終在強調的，同時也適用於世界各國。中共十九大報告確立的一系列新方略以及可供各國選擇的中國方案，二十大報告首次系統提出的「中國式現代化」，核心目標也是破解中國發展難題，以及應對全球挑戰。未來十年，隨着新興發展中國家群體崛起，需要一套新的發展話語的「全球南方」加速成型，中國能否以「一帶一路」為支點，以「發展和治理」撬動意識形態化的民主霸權，能否做到「把發展置於國際議程的突出位置，減少全球發展的不平等和不平衡，不讓任何一個國家掉隊、任何一個人掉隊」，考驗着中國的發展領導力。

北京一個巴士站的一帶一路海布。（Reuters）

最後是文化領導力。在今次高峰論壇召開前，國新辦對外發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，該白皮書闡釋了中國傳統文化在解決人類面臨難題層面的啟示。過去十年，從「講好中國故事」到國際傳播，從文明新形態到「兩個結合」，及至「習近平文化思想」首次提出，背後都包含着中國加強文化領導力的意圖。未來十年，如何推動中華傳統文化創造性轉化和創新性發展，提升文化軟實力和中華文化影響力，進而推動「一帶一路」在基礎設施之外更大層面的合作空間，以及解決「捱罵」難題，這方面的挑戰亦不容小覷。習近平在主旨演講中提到的深化同共建「一帶一路」國家的文明對話，加強能源、稅收、金融、綠色發展、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等領域的多邊合作平台建設，都需要以文化領導力作為推動力。