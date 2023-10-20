ASML財報：中國收入佔比猛增至46%　美韓台銷售下滑

全球光刻機大廠艾斯摩（ASML）近日發佈最新一季財報，2023年第3季度新增訂單與第2季相比出現42.2%的大幅下滑。相較於上季，來自美國、韓國與台灣的銷售收入佔比呈現5%至10%下滑，但是來自中國的銷售收入佔比卻由24%，幾乎翻倍增長到了46%，體現中國市場對於ASML光刻機需求的快速增長。



據內媒《芯智訊》報道，ASML的第3季的新增訂單金額為26億歐元（其中5億歐元為EUV光刻機訂單），與第二季的45億歐元的新增訂單金額相比，出現了42.2%的大幅下滑。ASML執行長溫尼克（Peter Wennink）解釋稱，這完全在預期之中，主要是因為當前環境下客戶對現金流和資本支出持謹慎態度，因此對開出新訂單也同樣相對謹慎。

阿斯麥公司（ASML）生產的EUV光刻機。（網絡圖片）

報道指出，從地區來看，ASML第3季來自台灣的銷售收入佔比為24%，相比前季大幅減少了10%；來自韓國的銷售收入佔比為20%，減少了7%；來自美國的銷售收入佔比為5%，減少了5%。

與此同時，來自中國的銷售收入佔比由第2季的24%（銷售額約為13.45億歐元），幾乎翻倍增長到了46%（銷售額約為24.42億歐元），對比今年第1季中國的銷售收入佔比僅8%，更加凸顯中國市場對於ASML光刻機需求的快速增長。

對此，ASML在財報會議上也進一步解釋稱道，這種現象有兩方面原因：首先，發運到中國的設備主要針對成熟製程客戶，本季的大部分出貨是基於2022年甚至更早的訂單；其次，可以看到其他客戶的需求時間節點發生了變化，這使ASML能夠向中國客戶交付更多設備。所以，中國地區的交付量在增加，與此同時其他地區在減少，中國市場所佔的份額相對出現上升。

展望第4季銷售額增長，ASML預估將達30%，毛利率也將略有提升。ASML特別強調「所有的設備發運都符合出口管制規定」。

ASML的EUV光刻機的最終組裝照片。（ASML）

根據今年9月1日正式生效的荷蘭半導體出口管制新規，ASML的TWINSCAN NXT：2000i及後續推出的浸潤式光刻系統需要向荷蘭政府申請許可證才能出口。但目前有在售的NXT:1980系列及以下型號則不受影響。不過，此前ASML的聲明顯示，儘管出口限制從9月開始生效，但該公司現有的許可證仍能夠允許其在2023年底前繼續將NXT:2000i 和更先進的DUV光刻機運送到中國。

時至10月17日，美國政府頒佈最新的出口管制規則，對於相關半導體設備的限制進行了更新。這也使得ASML的相關DUV光刻機的對華出口將會受到新的影響。ASML表示，將向美國政府進一步澄清這些新規的適用範圍。