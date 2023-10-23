農業農村部：中國糧食庫存處於高位　糧價總體保持平穩

今（23）日上午， 國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2023年前三季度農業農村經濟運行情況，中國糧食庫存處於高位，糧價總體保持平穩。



農業農村部市場與信息化司負責人劉涵表示，受極端天氣多發、貿易保護主義擡頭和地緣政治動蕩等多重因素疊加影響，今年以來國際糧食市場復雜多變、價格波動劇烈，特別是國際大米價格受東南亞幹旱預期和印度出口禁令影響，出現明顯上漲，一度創下了15年來的新高，引發了較多關註。與國際糧價大漲大跌相對的，是今年中國糧食生產有望再獲豐收，糧食庫存處於高位，市場調控及時有力，價格總體保持平穩。

其中，稻谷供需平衡，價格持平略漲，9月份收購均價每斤1.4元，比1月份高0.7%。小麥產量保持在較高水平，價格上半年有所下跌，三季度企穩回升，9月份批發均價每斤1.52元，比1月份低 5%。玉米下遊消費逐步恢復，價格穩中有漲，9月份產區批發均價每斤1.41元，比1月份高1.4%。

負責人介紹，目前秋糧陸續豐收上市，逐步進入購銷旺季，據國家糧食和物資儲備局調度，今年秋糧旺季收購量預計在2億噸左右，保持在較高水平。農業農村部將積極配合有關部門，推動各地和有關企業抓緊組織市場化收購，認真做好政策性收購，優化農民售糧服務，紮實做好保供穩價工作。

負責人表示，綜合常年市場運行規律和國內外供需形勢，預計今年秋糧收購市場總體將以穩為主，其中，中晚稻的質量好於常年，市場糧源供應充足，總體價格有望穩定在最低收購價之上，優質優價的特征更趨明顯。玉米產量增加較多，但消費處於較高水平，產需仍存在一定缺口，價格大幅回落的可能性不大。