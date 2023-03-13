李強：連續8年糧食年產超1.3萬億斤　支持糧食生產的政策只增不減

3月13日上午10時半，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院新任總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席首場記者會並回答中外記者提問。

對於中國糧食安全、農村鄉村振興政策等問題時，李強表示，國家支持糧食生產的政策只會增加不會減少，一定確保14億中國人的飯碗牢牢端在自己手中。



官媒《人民日報》提問稱，全面建設社會主義現代化國家最艱巨、最繁榮的任務仍然在農村，請問本屆政府在推進鄉村振興上有哪些考慮？對保障中國糧食安全有哪些舉措？

對此，李強表示，中國是一個農業大國，目前還有近5億農村常住人口，可以說沒有農業農村的現代化，社會主義現代化是不全面的。

去年底，黨中央召開了農村工作會議，習近平總書記在會上發表了重要講話，專門就建設農業強國，抓好「三農」工作，推進鄉村振興提出了全面的要求，當前整個的農業農村工作就是要按照中央要求把每一項工作抓落實。

關於中國政府近年來一直大力扶持的鄉村振興，李強提到三個關鍵詞：「全面、特色、改革」。

第一，全面。鄉村振興不僅僅是發展經濟，更重要的是要全面彰顯鄉村的價值，包括經濟價值、生態價值、社會價值、文化價值等等。

第二，特色。中國地域遼闊，十里不同風，百里不同俗。各地必須因地制宜，打造各具特色的鄉村風貌，特別要注意保護好、傳承好地域文化、鄉土文化，不能搞成千村一色、千村一面。

第三，改革。通過深化農村改革來促進鄉村振興。農民是鄉村振興的主體，一定要充分調動廣大農民的積極性，讓農民參與到鄉村振興中來，而且要讓農民更多地分享由改革發展帶來的成果。

針對中國糧食安全問題，李強介紹，中國已連續八年糧食年產量超過1.3萬億斤，總體來看，糧食安全是有保障的。下一步，將抓住兩個要害：第一是耕地，第二是種子，不斷提高中國的糧食生產能力。他特別想跟農民朋友說：「國家支持糧食生產的政策只會增加不會減少，一定確保14億中國人的飯碗牢牢端在我們自己手中。」