國家市場監管總局日前召開制止餐飲浪費專項行動記者會，指自中共十八大以來，大力整治浪費之風，「舌尖上的浪費現象」有所改觀，但一些地方婚宴、外賣點餐浪費等現象，「仍然怵目驚心」，未來將加大對餐飲外賣和婚宴、自助餐、公司餐廳等重點領域的檢查頻率和力度，在全社會有效督促節約糧食。



作為人口大國，中國每年浪費的糧食數量不容小覷。據統計，內地每年浪費的糧食約3500萬噸，該數字接近內地糧食總產量的6%。機構調研顯示，近年來，大型餐館、遊客群體、商務聚餐等是餐飲食物浪費的重災區。

中新社報道，國家市場監管總局6日召開制止餐飲浪費專項行動記者會，國家市場監管總局食品安全總監王鐵漢指出，自中共十八大以來，各地區各有關部門通過發布相關文件，開展「光盤行動」等，大力整治浪費之風，舌尖上的浪費現象有所改觀。但一些地方的婚宴、外賣點餐浪費等現象，仍然怵目驚心、令人痛心。

「餐飲浪費現象，既有物質生活日漸豐富而忽視了糧食節約的因素，還有監測評估體系不夠完善、違法行為處置不易到位、宣傳引導不夠深入等原因。」王鐵漢指出。

內地近來致力推廣要制止餐飲浪費。（視覺中國）

整理近年來官方為遏止餐飲浪費，已陸續發布多項文件錯失，例如《反食品浪費法》、糧食節約行動方案、黨政機關厲行節約反對浪費條例等；今年3月，市場監管部門更在全國範圍內部署開展制止餐飲浪費專項行動，通過立標準、建制度，強監管、嚴執法，廣宣傳、重引導等措施，進一步制止餐飲浪費現象。

具體作為包括加大對餐飲外賣和婚宴、自助餐、公司餐廳等重點領域的檢查頻率和力度；針對平台主體，加強行政指導，防範點餐浪費；針對商戶主體，倡導合理調整菜品分量、規格，推出小份菜、半份菜等。

王鐵漢指出，為了讓這項工作成果可感知，透過「小切口」做大文章是關鍵，從節約一瓶水、節約一碗飯開始做起，營造反對浪費的大氛圍。他舉例，市場監管部門指導國家會議中心把550毫升的礦泉水換成380毫升的小瓶礦泉水，按照年均會議用水80多萬瓶測算，每年能節水超13萬升。

在推動反對餐飲浪費工作取得進展的同時，各地也在探索並逐步形成自身經驗做法。江蘇省市場監管局局長沈海斌表示，今年制止餐飲浪費專項行動開展以來，江蘇通過指導各地運用雲計算、人工智能識別、智能傳感等技術打造節約型智慧餐廳，相關企業和學校餐廳餐廚餘量比同期降50%至90%。