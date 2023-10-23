10月18日，雲南彌勒市一商場有升降機從4樓急墮至1樓，造成3死17傷。10月23日，雲南省政府辦工作人員稱，本次事故被提級調查，由雲南省市場監督管理局負責調查事故原因，所有傷者狀態現趨於穩定。省市監局工作人員稱，已派員前往事發地點調查。



彌勒市政府新聞辦發布通告，10月18日中午12時許，彌勒市佛城商都有升降機墮下。截至目前，共造成3人死亡，4人重傷、13人輕傷。升降機墮下原因正在調查。

佛城商都的商戶介紹，出事的升降機於2015年投入使用，為貨𨋢，商都內有客𨋢和貨𨋢，其中貨𨋢不載人，之前沒有出過事故。

有經常在佛城商都購物的消費者表示，佛城商都共4層，出事的是貨𨋢。由於𨋢門直通商場戶外，很多菜農及消費者都會選擇乘坐貨𨋢。

有附近住戶稱，幾乎每天都會到佛城商都買菜並乘坐出事貨𨋢。她憶述，該貨𨋢下降時一直有明顯震感，還能聽見「撞到鐵鏈子的聲音」；無論多少人入𨋢，貨𨋢從未響過超重警報，且這種情況「至少8、9年了」。

她表示，商場還有扶手電梯，但只連接到3樓且僅在早上運行，因此她和家人從4樓買完菜，都會直接坐貨𨋢離開。

雲南省特種設備安全技術協會工作人員表示，按規定而言，貨𨋢、客𨋢不能混用。

雲南省市場監督管理局官網介紹，佛城商都市場是彌勒市最大的農貿市場，日均人流量可達到2至3萬人。