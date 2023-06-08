成都童牽羊搭電梯「被繩子攔腰吊起」影片瘋傳　祖父千鈞一髮救回

撰文：中天新聞網
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城市高樓林立，許多人上下樓都得搭升降機，但搭乘時得注意安全。

近日內地網絡流傳一段恐怖影片，四川成都一對祖孫牽著小羊搭升降機，不料繩子太長，沒等羊隻進入車廂，升降機門已關上，隨著升降機移動，繩子瞬間把小孩攔腰吊了起來，場面十分嚇人！

點擊放大瀏覽監視器畫面截圖：

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據《大象新聞》報道，這宗升降機意外發生在6月6日，監視器記錄下驚險一幕，一名老人帶著男童進入升降機，小孩手裡還牽著一隻羊。

沒想到，羊還沒進升降機時，升降機門已經關上。

老人本想打開升降機門，但慌亂中按錯了鍵，升降機下行，拉著繩子的男童瞬間雙腳離地，這可嚇壞了爺爺，急忙上前解救孫子。

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幸好繩子是繫在腰上，不一會工夫就順利幫男童脫困。

相關影片上傳網絡後，看得一票網友冷汗直流，見孩子最終被救下放心不少，卻也開始擔心起升降機門外的可憐小羊，直呼「倒是趕緊吧繩子放開啊～羊都要被勒不行了」、「羊頭不得給拽下來？」、「羊招誰惹誰了」。

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