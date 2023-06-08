成都童牽羊搭電梯「被繩子攔腰吊起」影片瘋傳 祖父千鈞一髮救回
撰文：中天新聞網
出版：更新：
城市高樓林立，許多人上下樓都得搭升降機，但搭乘時得注意安全。
近日內地網絡流傳一段恐怖影片，四川成都一對祖孫牽著小羊搭升降機，不料繩子太長，沒等羊隻進入車廂，升降機門已關上，隨著升降機移動，繩子瞬間把小孩攔腰吊了起來，場面十分嚇人！
點擊放大瀏覽監視器畫面截圖：
+15
據《大象新聞》報道，這宗升降機意外發生在6月6日，監視器記錄下驚險一幕，一名老人帶著男童進入升降機，小孩手裡還牽著一隻羊。
沒想到，羊還沒進升降機時，升降機門已經關上。
老人本想打開升降機門，但慌亂中按錯了鍵，升降機下行，拉著繩子的男童瞬間雙腳離地，這可嚇壞了爺爺，急忙上前解救孫子。
【延伸閱讀】內地女曬衫失足「10樓跌落2樓」 倒吊窗外奇蹟獲救畫面曝光（點擊放大瀏覽）：
+5
幸好繩子是繫在腰上，不一會工夫就順利幫男童脫困。
相關影片上傳網絡後，看得一票網友冷汗直流，見孩子最終被救下放心不少，卻也開始擔心起升降機門外的可憐小羊，直呼「倒是趕緊吧繩子放開啊～羊都要被勒不行了」、「羊頭不得給拽下來？」、「羊招誰惹誰了」。
女子背靠護欄玻璃突破裂 男友眼前墮樓亡 法官：全大廈業主須賠內地雜技女演員失手高空墮地亡 畫面瘋傳全場觀眾嚇瘋尖叫大人鬆手瞬間2歲娃即遭「男童騎單車撞死」 事故家長疑賣樓賠償10歲童吞103粒鋼珠胃部糜爛 醫生花逾一小時也取不完：有鐵鏽味無腦爸狂搖吊橋整蠱女兒 母只顧拍片不制止 女童慘跌入踏板空隙男童蹲地玩耍慘遭私家車輾頭 「腦袋卡後輪」濺血拖行一大段路有片｜4歲童人行道蹲地玩耍 被捲車底拖行輾壓「身體對摺」慘死
延伸閱讀：
大陸高考1291萬名考生創歷史新高 「習語錄」成作文試題引發討論
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】