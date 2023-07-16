3歲男童困𨋢同行父親被質疑粗心大意　網民意見兩極

浙江溫州平陽縣父子三人日前乘坐升降機，3歲小兒子先推單車進入，當父親幫大兒子推單車時，升降機門突然關上並下墜。父親急忙逐層尋找，最終確定升降機卡在11樓。消防、維修人員趕到現場，幾番嘗試後才將門打開，救出男童。



閉路電視紀錄顯示，父親先協助小兒子將單車推進升降機，之後站在𨋢門外示意大兒子推單車入升降機，未料𨋢門突然關上並下墜。被困的小兒子曾嘗試用手拉開門，又連忙按其他樓層鍵，焦急的他一度在升降機內跳動。

從顯示屏可見，升降機一直下墜，又從13樓變為-1樓，後來又變成2樓。父親急忙逐層尋找，最終確定升降機被卡在11樓。

消防員到場後曾試用鑰匙打開升降機門，家長亦嘗試拉開門但無果，最終由升降機維修人員成功開門，救出男童。

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升降機意外時有發生，去年杭州曾發生悲劇，不足2歲的女童遭保母遺留升降機內，之後在衝出走廊欲找對方時，不幸從8樓墮亡。

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有網民質疑，片中的父親未有陪同小兒子入升降機，也沒有用手擋門，實屬「粗心大意」，更有人直指已經有前車之鑑，該名父親還如此大意，「這當爸的簡直該被嚴肅批評教育」。

平陽縣消防救援大隊的工作人員稱，當時該名父親帶兩個孩子以及兩輛單車，他想先幫兒子推單車入升降機，未料小兒子走入升降機後，𨋢門突然關上，「當時父親與孩子都受到了一定程度的驚嚇，不願意再回憶這段過程」。

網民睇法：

怎麼用心帶娃，也做不到24小時眼錯不眨地盯着娃，除非有三頭六臂



小孩也聰明，害怕中帶着一絲鎮靜，還知道按樓層電梯就會停下來



電梯有問題吧，看視頻那個爸爸不是手按着外面的按鍵，想讓後面拿車的人先進去



有些老電梯不敢用手擋，根本不識別人，直接夾手，物業也不更換維修



爸爸也嚇個半死 臉都紅了 下次注意啊



小朋友出去的時候還不忘拿上自己的小車車

