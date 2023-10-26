神舟十七號3太空人順利進駐中國太空站　航天員乘組拍「全家福」

北京時間10月26日11時13分59秒，中國神舟十七號載人飛船在甘肅酒泉衛星發射中心順利發射，搭載湯洪波、唐勝傑、江新林3名太空人組成的「最年輕」乘組，發射任務取得圓滿成功。最新消息指，3名航天員順利進駐中國太空站。



新華社晚間報道指，神舟十七號載人飛船成功對接太空站天和核心艙前端口。稍後，央視新聞報道指，3名航天員順利進駐中國太空站。

據「中國載人航天微信公號」指，在載人飛船與太空站組合體成功實現自主快速交會對接後，神舟十七號航天員乘組從飛船返回艙進入軌道艙。北京時間19時34分，神舟十六號航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟十七號航天員乘組入駐「天宮」。隨後，兩個航天員乘組拍下「全家福」，共同向全國人民報平安。

文章指，2021年，航天員湯洪波作為首批入駐中國太空站的航天員之一，親歷了「中國人首次進入自己的太空站」的歷史時刻；時隔2年後重返「天宮」，他又親身感受了中國太空站從「一居室」到「三居室」所彰顯的中國速度和中國力量。與此同時，湯洪波也成為目前為止執行兩次飛行任務間隔最短的中國航天員。

後續，兩個航天員乘組將在太空站進行在軌輪換。期間，6名航天員將共同在空間站工作生活約4天時間，完成各項既定工作。