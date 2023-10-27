李克強逝世｜卸任總理後　8月最後一次敦煌莫高窟公開露面氣色佳

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。訃告後發。



前國務院總理李克強2023年3月退休後，近半年都沒有公開露面，8月30日下午3點左右現身莫高窟，相關畫面9月流出，當時有媒體指，他看起來氣色相當不錯。陪伴在李克強身邊的有敦煌研究院黨委書記趙聲良，但沒有甘肅省委書記或省長。官媒則未發布任何李克強到訪莫高窟的消息。



李克強是中共二十大甘肅省代表，卸任前也曾到甘肅視察，此次露面廣受關注。據Twitter發布的照片與影片，李克強是於8月30日下午3點左右現身莫高窟，現場多名遊客在旁高喊「總理好」，陪伴在李克強身邊的有敦煌研究院黨委書記趙聲良，但沒有甘肅省委書記或省長。

報道稱，這與李克強2022年1月底視察甘肅武威金昌時，甘肅省委書記尹弘、省長任振鶴現場陪同，有顯著不同。

《聯合報》報道稱，記者曾致電敦煌研究院的多個部門，都僅表示李克強到訪不是該部門可以回應的問題，不願透露李克強參訪哪些莫高窟洞窟，官媒則未發布任何李克強到訪莫高窟的消息。

報道提到，李克強露面最先是由共青團甘肅省委旗下甘肅青旅所發布，旋即甘肅青旅就刪除消息。李克強中共二十大後並未當選二十屆中央委員，隨後在2023年3月卸任國務院總理，此後李克強的公開露面消息就相當罕見，僅有黨內高幹告別式能見到李克強署名的花圈。

曾攜國務院全體人員拍畢業照 影片廣傳

國務院總理李克強今年兩會退休，3月2日退休前李克強攜十三屆國務院領導成員與國務院工作人員拍攝「畢業照」，影片在網絡熱傳。影片可見李克強笑著和現場人員揮手致意。

律師陶景洲2日在Twitter上傳影片，寫上「李克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念」。該段影片隨後被內地KOL李勇轉發，在微博寫下：「今日，他與本屆國務院領導人一起，向國務院辦公廳全體幹部800餘人合影告別。」影片截至3日中午12時觀看次數已破30萬次。

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影片可見，李克強向現場人士揮手，群眾報以熱烈掌聲，並大喊「總理好」。有幾台攝影機跟著李克強拍攝。隨後李克強走向座位，與國務院全體班子成員與工作人員一起拍攝「畢業照」。