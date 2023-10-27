李克強逝世｜昨日中午心臟病突發　消息：醫院極力搶救十多個小時

10月27日凌晨，前中國總理李克強因突發心臟病在上海逝世，年僅68歲。《香港01》得到消息稱，李克強心臟病發時間是在10月26日接近中午，事發後送院極力搶救10多個小時，最終於10月27日0時10分在上海逝世。



消息指，李克強在上海醫院搶救的消息在下午就已經在上海部分社群平台傳開。李克強心臟病發後，送往醫院全力搶救10多個小時，下午裝上人工心肺（ECMO）但搶救無效，李克強於10月27日0時10分在逝世。據了解，官方訃告至今未出，可見事發突然。

另有消息指，李克強當日很可能是在上海東郊賓館，東郊賓館位於上海浦東，供療養所用的場所。

另外，中國戰略分析智庫研究員、政治評論員、媒體撰稿人鄧聿文在社群平台X（推特）發文指，據說是李克強游泳時心肌梗塞，然後送到附近的上海曙光醫院，沒有搶救過來。但上述消息皆未獲官方證實。

上海曙光醫院位於浦東，上海中醫藥大學附屬曙光醫院是一所三級甲等綜合性中醫院、位列上海十大綜合性醫院之一、全國示範中醫院。上海曙光醫院距離東郊賓館開車僅須13分鐘，是離東郊賓館最近的綜合性醫院。