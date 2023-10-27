李克強逝世｜外媒未搶得先手　美媒：「訃告後發」顯示始料未及

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。



以往，官方公布中共領導人逝世消息前，外媒多次有率先有報道的情況，可由於今次事出突然，李克強病逝的消息直到早上央視報道，外界始得知，報道亦指「訃告後發」。



通常而言，中共領導人逝世的消息會由官媒正式公布，但往往在正式公布前，便會有消息傳出，由外媒引述消息報道。

例如，1997年2月19日21時08分，中共第二代中央領導集體的核心，曾任中央軍委主席的前中華人民共和國最高領導人鄧小平，因帕金遜症晚期併發肺部感染，致使呼吸循環功能衰竭，搶救無效，在北京逝世，享年92歲。香港傳訊電視（CTN）當日23時許得知鄧小平逝世的消息後，向多名省部級領導求證，並於20日1時18分許播出鄧小平逝世的消息。而20日凌晨1時04分，美國有線電視新聞網（CNN）亦引述「尚未證實的消息」稱鄧小平已經逝世。而新華社等官媒是在20日凌晨2時正式播發鄧小平逝世的消息。

1997年2月19日，鄧小平逝世。圖為24日遺體告別式。（新浪新聞）

李克強逝世消息公布後，美國《華爾街日報》報道指出，中國政治觀察人士稱，「訃告後發」表明中共沒有預料到李克強的去世，還沒有對他的生前職業生涯進行官方總結。

而「訃告後發」的情況，以往亦曾出現。1989年4月15日早上7時53分，前任中共中央總書記胡耀邦在北京病逝，享壽74歲，死因是「大面積心肌梗塞」。12時20分，新華社即向境外發了胡耀邦逝世的簡訊，香港傳媒於13時20分已刊播；14時4分，中央電台對內播出了新華社向境外發的胡耀邦去世的80個字簡訊；13時47分，新華社發布「胡耀邦同志簡歷」，但直到17時仍未發出訃告稿。

曾任中央人民廣播電台台長的楊正泉在其著作《新聞背後的故事：我的親歷實錄》中指出，可能是審定訃告的環節還未定下來。最後，中央電台《全國聯播》18時半先播出了胡耀邦逝世的簡訊，哀樂，在播出了其他兩條新聞之後，18點38分又以「剛剛收到的消息」播出了胡耀邦逝世的訃告。