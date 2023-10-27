中疾控首席專家吳尊友胰腺癌逝享年60歲　官方尊其遺願：喪事從簡

最新消息指出，知名公共衛生專家、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友因胰腺癌於2023年10月27日，不幸去世，享年60歲。數位吳尊友的同事、生前好友向內媒證實了這一消息。據內媒報道，吳尊友是在疫情期間患上胰腺癌，他病逝消息傳開後立刻衝上微博熱搜，網友也紛紛感念他在疫情期間的奉獻。



中疾控發布訃告稱．吳尊友於2023年10月27日12時56分因病醫治無效，在北京逝世。尊重本人生前遺願，喪事從簡，不舉行遺體告別儀式。



《鳳凰網》報道，新冠疫情爆發後，吳尊友作為中疾控中心首席流行病學專家承擔了大量工作，吳尊友在2021年1月便感到身體不適，但因為工作太忙沒時間看病，2月的時候他確定罹患胰臟癌，在浙江動了手術。但2022年夏天，吳尊友的癌症已經轉移到了肺部，他動了第二次手術、體重也直直下降，最終不敵病魔。

公開資料顯示，1963年6月，吳尊友出生於安徽黃山。1980年參加高考，考入安徽醫科大學衛生系，先後獲得學士、碩士學位。1988年，吳尊友畢業後，進入安徽省防疫站工作。

1991年至1992年，吳尊友就讀於加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生專業，獲碩士學位；1992年至1995年，就讀於加州大學洛杉磯分校流行病學專業，獲博士學位。博士畢業後，吳尊友回國開始從事防治艾滋病工作。2003年，又參與「非典」（SARS）防治工作。

2005年，吳尊友任中國疾控性病艾滋病預防控制中心主任。2017年4月，任中國疾病預防控制中心流行病學首席專家。2020年年初，新冠疫情爆發初期，吳尊友即參與中國新冠肺炎疫情防控一線工作，為公眾所熟悉。2023年1月，吳尊友當選為第十四屆全國政協委員。

疫情三年，吳尊友出席發布會的場面，公眾不會陌生。（央視網）

吳尊友的研究領域為愛滋病流行病學、高危人群行為干預、愛滋病預防控制策略、項目評估等。曾先後主持國家科技重大專項課題及美國NIH課題等研究課題40多項，主持重大專項1項、NIH 課題1項。發表學術論文450多篇，包括在《科學》、《柳葉刀》等國際著名雜志發表SCI論文250多篇，是《牛津公共衛生教課書》作者，主編中國愛滋病防治英文學術專著兩本。

吳尊友多次獲得國家獎勵或榮譽，包括國務院特殊津貼專家、百千萬人才工程國家級人選、衛生部有突出貢獻中青年專家、留學回國人員成就獎、UNAIDS金質獎章、國際毒品學會Rolleston大獎、中華醫學科技獎一等獎等，並榮登加州大學洛杉磯分校「名人堂」。

今年3月，《央視新聞》報道，疫情三年以來，有細心觀眾發現，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友的樣貌悄然改變，頭髮由黑變白，身形也變得消瘦。對此，吳尊友回應：「很多人付出比我多，頭髮比我白得多，有些人還付出了生命的代價，我的這些投入算不了什麼。」