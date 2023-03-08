吳尊友：內地處於季節性流感高峰期　與新冠無交叉免疫保護作用

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，內地近期出現流感流行，且呈現上升態勢。與新冠流行前的同期流感疫情相比，內地當前的流感疫情仍處於往年季節性流感流行水平。



吳尊友在微博發文稱，內地已經進入新冠「乙類乙管」常態化防控階段，當前的新冠疫情，還是全國性大規模流行完全結束的拖尾現象，主要呈現總體零星散發、局部聚集性病例的低水平流行特徵。近一周，全國每天核酸檢測陽性人數仍然在萬餘例。

中國疾病預防控制中心公布的毒株變異監測結果顯示，自2022年12月1日以來，內地流行的全部為Omicron變異毒株，共有44個進化分支，主要流行毒株為BA.5.2.48，佔60.0%，其次為BF.7.14，佔29.2%。

今年2月份報告病例的主要流行毒株構成，與去年12月和今年1月的基本一致。此外，中國疾控中心公布監測到30宗本土重點關注變異株，包括 XBB.1、XBB.1.5、 XBB.1.5.5、XBB.1.9、BQ.1、BQ.1.1、BQ.1.1.17、BQ.1.2和BQ.1.8。

根據全球新冠疫情形勢和對病毒變異毒株的監測情況，以及內地對重點關注變異毒株在發現後的追蹤觀察，認為近期不會引發新一波的新冠疫情。

吳尊友提醒，新冠感染與流感之間無交叉免疫保護作用。（圖 / 資料圖片）

吳尊友指，當前正處在冬春季節交替時節，是呼吸道傳染病的高發時期。近期，內地出現流感流行，且呈現上升態勢。

據中國疾病預防控制中心在全國設立的哨點醫院監測數據顯示，流感樣（體溫38℃以上，伴咳嗽或咽痛之一）病例中，流感病毒檢測陽性率在近幾周明顯上升，從1月30日至2月5日的0.7%，上升到2月6日至12日的4.1%，到2月13日至19日的14.3%，再到2月20日至26日的25.1%。

他表示，預計這種流行態勢還要持續數周。與新冠流行前的同期流感疫情相比，內地當前的流感疫情仍處於往年季節性流感流行水平。

過去三年的新冠防控措施，在防控新冠的同時，也預防了流感的傳播流行，導致民眾對流感的免疫力有所下降，為流感的流行提供有利條件。

吳尊友提醒，新冠感染與流感之間無交叉免疫保護作用，近期感染過新冠的人，對流感並不能起到保護作用，因此要注意做好個人防護，包括在人群密集的地方要戴好口罩。同時，長者和兒童是呼吸道傳染病的主要受害者，若流鼻涕、發燒、頭痛等症狀加重，就要及時就醫，防止演變成肺炎或重症。