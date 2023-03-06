吳尊友回應「三年白頭」：很多人付出比我多　力所能及地做好工作

《央視新聞》報道，疫情三年以來，有細心觀眾發現，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友的樣貌悄然改變，頭髮由黑變白，身形也變得消瘦。

近日，吳尊友接受央視採訪時回應「三年白頭」，他表示：「很多人付出比我多，頭髮比我白得多，有些人還付出了生命的代價，我的這些投入算不了什麼。」

談到公共衛生或者流行病學家身上承擔的責任時，吳尊友表示：「沒有考慮那麼多，覺得自己做力所能及的工作，把自己能做的做好，就是對疫情防控的一點貢獻。」



報道稱，疫情三年以來，吳尊友一直奮戰在疫情防控一線，與中國疾病預防控制中心的其他專家一起，運用專業知識研判疫情走向。

新冠疫情發生三年以來，因隨時都會有任務，吳尊友時刻都處於待命狀態，除了高強度的工作，他的內心也承受着壓力，有時不得不面對社會中的質疑之聲。

在訪談中，被問及「三年頭髮變白跟壓力大有沒有關係」時，吳尊友回答：「應該說很多人付出比我多，他們在一線工作，有些人還付出了生命的代價，所以我的這些投入真的算不了什麼，很多人頭髮比我白得多，我只是通過媒體的宣傳，好像感受到我的工作經歷。實際上更多人承受比我的壓力更大，他們比我更辛苦，而且付出得更多，貢獻得更多。」

吳尊友接受央視採訪。（圖 / 央視新聞）

談及流行病學家對於疫情形勢和未來走向的研判，吳尊友表示，這份工作責任重大，意義也重大，「我們有好幾個數據分析組，當天報告的疫情數據馬上進行分析，這是對總的疫情數據的分析。同時，我們對局部的聚集性傳播亦有專門的分析小組來進行調查，這些數據綜合後，才把它的傳播關係，可能的下一步流行趨勢做出研判。」

2020年，吳尊友的頭髮仍然是黑色。（圖 / 央視新聞）

當談及公共衛生和流行病學家身上承擔的責任時，吳尊友表示：「沒有考慮那麼多，覺得自己做力所能及的工作，把自己能做的做好就行了。過去三年，作為一個公共衛生人員，儘自己的力所能及做一點工作，那麼也是對疫情防控的一個貢獻。」

（圖 / 央視新聞）

3月4日，全國政協十四屆一次會議在人民大會堂開幕，作為本屆全國政協委員，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友，準備了關於加強公共衛生人才培養的提案。

吳尊友表示，中國應該培養更多的公共衛生領域專家，讓他們有足夠知識和豐富經驗，在將來遇到類似的或者新的公共衛生問題的時候能夠衝上去，能夠挑大樑。在傳染病防控的領域培養人才，對於中國的公共衛生未來是非常重要的。