吳尊友生前始終奮戰抗疫前線　回應「三年白頭」：算不了什麼

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友周五（27日）逝世，享年60歲。吳尊友的名字坊間不會陌生，經過三年疫情已變得家喻戶曉。值得一提的是，有細心民眾發現，一直在疫情防控前線奮戰的吳尊友，樣貌在抗疫期間悄然改變，頭髮由黑變白，身形也變得消瘦。對此，吳曾回應表示，很多人的付出、白髮都比他多，有些甚至付出了生命的代價，「我的這些投入算不了什麼」。



疫情三年以來，吳尊友一直奮戰在疫情防控一線，與中國疾病預防控制中心的其他專家一起，運用專業知識研判疫情走向。由於隨時都會有任務，吳尊友時刻都處於待命狀態，除了高強度的工作，內心也承受着壓力，甚至不得不面對社會中的質疑之聲。

今年3月，他接受央視採訪時，被問及「三年頭髮變白跟壓力大有沒有關係」，答道：「應該說很多人付出比我多，他們在一線工作，有些人還付出了生命的代價，所以我的這些投入真的算不了什麼，很多人頭髮比我白得多，我只是通過媒體的宣傳，好像感受到我的工作經歷。實際上更多人承受比我的壓力更大，他們比我更辛苦，而且付出得更多，貢獻得更多。」

而談及公共衛生和流行病學家身上承擔的責任時，吳尊友表示，自己沒有考慮那麼多，覺得自己做力所能及的工作，把自己能做的做好就行了，「過去三年，作為一個公共衛生人員，儘自己的力所能及做一點工作，那麼也是對疫情防控的一個貢獻」。

他還表示，中國應該培養更多的公共衛生領域專家，讓他們有足夠知識和豐富經驗，在將來遇到類似的或者新的公共衛生問題的時候能夠衝上去，能夠挑大樑。在傳染病防控的領域培養人才，對於中國的公共衛生未來是非常重要的。