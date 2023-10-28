人士變動｜「最年輕政壇明星」民政部部長唐登杰任山西省委書記

據新華社報道，日前中共中央決定，由民政部長唐登杰任山西省委委員、常委、書記。今年才59歲的唐登杰是內地近年具有「最年輕」標籤的政壇明星，從2018年任福建省長、2020年任大陸國家發改委副主任、2022年擔任大陸民政部長，快速升遷且調整職務歷練。



根據公開簡歷顯示，唐登杰是1964年6月在上海出生的江蘇建湖人，1991年8月加入中國共產黨，早年曾在國企工作擔任上海汽車工業（集團）總公司副總裁，上海電氣（集團）總公司總裁、黨委副書記。

直到2001年10月，唐登杰任上海市工業工作黨委副書記、市經委主任；2003年2月擔任上海市副市長，後歷任中國兵器裝備集團公司董事、總經理，中國兵器裝備集團公司董事長、黨組書記等職位。

2017年5月，唐登杰調任工信部副部長、黨組副書記，並擔任國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長。同（2017）年12月任福建省委副書記，省政府黨組書記、副省長、代省長，2018年1月當選福建省省長。

2007年10月，時任上海副市長的唐登傑出席活動照片。（視覺中國）

2020年7月，唐登杰任國家發改委黨組副書記、副主任（正部長級）；2022年2月，唐登杰接替李紀恒擔任民政部黨組書記、部長，至此番履新。

山西省委書記一職此前由藍佛安擔任。他已於今年9月接替劉昆出任財政部黨組書記，後擔任部長職務。