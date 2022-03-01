人事變動｜政壇明星唐登傑被任命為民政部部長

二十大前夕中共人事再有調動，具有「最年輕」標籤的政壇明星唐登傑履新中國民政部部長。



2月28日，十三屆中國全國人大常委會第三十三次會議表決通過，決定任命唐登傑為中國民政部部長。

民政部是中國國務院組成部門，下設社會救助司、養老服務司、兒童福利司等13個司局。民政部的主要職責涉及社會救助、基層社會治理、行政區劃管理、婚姻殯葬等事務，以及殘疾人權益、兒童福利、慈善事業等方面。

2007年10月，時任上海副市長的唐登傑出席活動照片。（視覺中國）

目前，唐登傑還擔任中國國家發改委黨組副書記、副主任（正部長級）職務。中國國家發改委官網顯示，唐登傑分管固定資產投資司、農村經濟司、資源節約和環境保護司、經濟貿易司、人事司、離退休幹部局。

唐登傑，1964年出生於上海，1981年9月進入同濟大學機械工程專業學習。畢業後在上海大眾汽車有限公司規劃發展部工業工程科任科技更改員。

此後歷任工業工程科經理、規劃發展部副部長等職務，又任上海採埃孚轉向機有限公司總經理、上海汽車工業（集團）總公司副總裁，並於2001年任上海電氣（集團）總公司總裁、黨委副書記。

2003年2月，唐登傑當選為上海副市長。時年38歲的唐登傑是當時上海市最年輕的副市長。他與早一個月出任北京副市長、時年35歲的陸昊，成為當時中國最年輕的兩位政壇新星。

2011年4月，轉任中國兵器裝備集團公司任董事、總經理兼黨組副書記。2013年2月，唐登傑升任中國兵器裝備集團公司董事長、總經理、黨組書記。

2017年5月，中共中央決定任命唐登傑為中國工業和訊息化部副部長、黨組副書記，中國國家航天局局長，中國國家原子能機構主任，中國國家國防科技工業局局長、黨組書記。

2017年10月，在中共十九大上當選為十九屆中央候補委員；12月，唐登傑轉任福建省委副書記。2018年1月2日，唐登傑出任福建副省長、代省長；1月31日，唐登傑出任福建省長。

2020年7月起，唐登傑任中國國家發展和改革委員會黨組副書記、副主任（正部長級）。

推薦閲讀：