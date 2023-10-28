深圳歡樂谷過山車意外致8傷　廠家分析：防倒裝置沒發生作用導致

據深圳歡樂谷發佈的情況通報，10月27日晚間景區過山車「雪域雄鷹」專案發生車輛碰撞事故，造成8人受傷，有4名傷者正在ICU接受治療。對於安裝有防倒裝置的過山車為何會往後倒，有從事生產大型遊樂設備的廠家28日向內媒分析，事故或是因過山車安全措施失靈，防倒裝置沒有發生作用所致。



一名親歷者表示，27日下午6時30分許，她和朋友在體驗雪域雄鷹過山車項目時，所坐的車突然從高空向後倒，撞到了後方一輛過山車，現場一片混亂。另有一名自稱親歷者在社交平台講述，事發時他和朋友已經體驗完，正在下車，但前面的車突然以極快的速度撞向他們，朋友因沒有來得及下車，導致腹部受傷。

對於過山車為何會往後倒並與後車相撞，一家大型遊樂設備廠家的負責人表示，通常過山車都是單列車，也有景區是雙列車，深圳歡樂谷的項目正是後者，一輛車出站以後開始提升，另一列車是在站台候著。據其分析，事故之所以發生，或涉及過山車安全措施失靈，當前車提升到最高點以後，防倒裝置沒有發生作用，正好後面這個車出來，結果就發生追尾。

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該負責人又表示，就他們生產的大型過山車而言，一般軌道的使用壽命在15至16年，過山車體則須至多8年更換一次，因速度比較快，沖擊力比較大。但他強調，每個廠家的說明使用情況不同，更換時間或許不一樣。

公開資料顯示，深圳歡樂谷雪域雄鷹遊玩項目於2012年7月28日正式對外開放。一名工作人員表示，每朝開園前，都會有專人對遊樂設施進行安全檢查，但由於園區內每個項目的更新維護要求不一樣，分為周檢、月檢和年檢，到期的遊樂項目是不會對外開放的。他又稱，相關部門已介入調查，調查結果還未公布。目前園區屬於閉園狀態，正在對其他遊樂項目做安全檢查，涉事項目短期內不會對外開放。