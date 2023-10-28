深圳歡樂谷過山車意外8傷　內媒：4傷者入ICU治療，其中1名須插管

10月27日晚深圳歡樂谷發生一起過山車追尾事故，致多人受傷。深圳歡樂谷官方於27日晚間發布公告稱，事故造成8人受傷，均無生命危險。內媒新京報則報道，27日晚從香港大學深圳醫院ICU（Intensive Care Unit，重症加強護理病房）獲悉，有4名傷者正在ICU接受治療。為3名男性和1名女性，多為外傷；其中一名男性傷者「腦部出血、腦組織挫傷」，正在進行插管治療，其餘傷者情況穩定。



《香港01》多名記者致電香港大學深圳醫院，但院方人員僅回應，「我們無法查詢患者情況。」



據此前報道，有在港大醫院看病的網民描述，稱在急症室看到有人被白布蓋住，有傷者滿身是血被推入急救室，「有人肢體變形，很多人頸部上了支架」等情況。

有親歷者描述，當時自己已結束一輪正在下車點下車，前面一輛過山車已出發，但由於彈射動力不足，往後倒退，導致2車相撞。親歷者稱，當他回頭看時，發現前車正快速倒退，其後自己被震飛在地，後車座椅被撞歪。

影片可以看到過山車「雪域雄鷹」發生意外後停擺：

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香港大學深圳醫院服務熱線接線人員10月27日曾表示，該醫院收治了過山車追尾事故的多名傷者，因「急診室有多人在搶救，現在掛號等待需要時間大約4小時以上。」急救部門則稱，目前主要傷者已送至港大深圳醫院治療，還有部分已轉運到南山醫院及華僑城醫院。

由於根據現場畫面，部分傷者看起來傷勢嚴重。深圳歡樂谷通報稱，過山車「雪域雄鷹」項目發生車輛碰撞，造成8人受傷，目前已送往醫院治療，「情況平穩，均無生命危險」，說法引發部分內地網民質疑。

內媒新京報則稱，27日晚間從港大深圳醫院ICU獲悉，目前有4名傷者正在ICU接受治療。香港大學深圳醫院ICU一名工作人員表示，目前有4名傷者在ICU接受治療，為3名男性和1名女性，多為外傷；其中一名男性傷者「腦部出血、腦組織挫傷」，正在進行插管治療，其餘傷者情況穩定。報道引發部分網民批評深圳歡樂谷，「在重症監護室還能描述成情況平穩均無生命危險。」

據深圳歡樂谷官網介紹，該項目為2億巨資打造亞洲至高、至長彈射式過山車，2秒提速狂飆，135公里/小時高空疾馳，60米垂直跌落，90秒全程瘋狂心跳，4G最大加速度，上天、入地、下海三棲體驗。

根據深圳歡樂谷網頁所述，涉事的「雪域雄鷹」過山車2012年起開放運作，全長800多米，用2秒提速，最高由60米垂直跌落，時速135公里，全程約1分半鐘。歡樂谷又稱，正調查事故原因，設備已停止營運，園區會全面檢查所有設備。