中國發現一批萬噸至十萬噸級鈾礦床　核能燃料需求得到保障

撰文：鄭寧
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核電是清潔低碳、安全高效的優質能源。天然鈾是重要的能源礦產，是核能發電的重要物質基礎，它的長期、穩定、安全供應是中國核電可持續發展的基礎保障。
據央視新聞報道，中國發現一批萬噸至十萬噸級鈾礦床，這也意味著天然鈾作為核能發電的重要物質基礎，保障供應系統初步形成。

報道表示，在10月28日舉行的首屆國際天然鈾產業發展論壇大會期間，相關負責人表示，近年來中國已建立「天空地深」一體化勘查技術，發現了一批萬噸至十萬噸級鈾礦床，初步形成了天然鈾保障供應體系。

中國核工業地質局相關負責人表示，中國天然鈾產業已形成涵蓋地質、採選、冶煉、加工的完整產業鏈，初步建立國內開發、海外開發、國際貿易、戰略儲備結合的「四位一體」天然鈾保障供應體系。

中國核工業地質局局長陳軍利介紹，十年來，新增鈾礦資源儲量佔累計查明總量的三分之一，最新一輪鈾資源潛力動態評價顯示，中國鈾資源潛力巨大，完全能夠保障核能發展對天然鈾的需求。

據悉，天然鈾是核能發電的重要物質基礎。鈾是核裂變的關鍵原料，一公斤鈾235完全裂變會損失大約0.09%的質量，釋放的能量相當於燃燒2700噸優質煤，是全球核電絕對主力「燃料」。鈾被廣泛用於各種軍事和民用領域，如航母、潛艇的鈾核反應堆、原子彈和氫彈等。

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