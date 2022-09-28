東北首座核電站今冬啟動核能供暖　較煤電更高效可緩解資源短缺

東北首座核電站——遼寧紅沿河核電站，今年冬天將啟動核能供暖，先期規劃設計供暖面積24.24萬平方米。在此之前，山東海陽、浙江海鹽兩大核電基地所在地已進入核能供暖時代。



海陽核電一期工程。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，紅沿河核電站位於遼寧省大連市瓦房店市，今年冬天將率先為周邊紅沿河鎮的居民啟動核能供暖，按照先期24.24萬平方米的供熱面積，該項目每年將減少耗煤量1.21萬噸，減排二氧化碳1.4萬噸、煙塵209餘噸、二氧化硫60餘噸，氮氧化物85餘噸，且比傳統煤電供暖效率更高。

今年6月下旬，隨著6號機組正式具備商業運行條件，紅沿河核電站一期和二期工程共6台機組全面投產，成為國內在運裝機容量最大的核電站。紅沿河6台核電機組總裝機容量超過671萬千瓦，年度發電量可達480億千瓦時，約佔遼寧省全社會用電量的20%。該項目由國家電力投資集團、中國廣核集團、大連城市投資控股集團按照45:45:10的股比投資組建，目前由國家電投負責運營管理。

自2013年1號機組投產發電以來，紅沿河核電站上網電量保持穩中有升。2021年秋季，東北地區出現階段性電力短缺情況，紅沿河核電站全面響應需求，實現5台機組連續滿功率發電，對有效緩解東北地區階段性電力短缺、穩定區域電力供應起到了「壓艙石」作用。

2022年3月25日，中核集團「華龍一號」示範工程全面建成投運。（新華社）

在安全穩定提供清潔電力的同時，紅沿河核電不斷拓寬核能應用邊界。2021年6月，紅沿河鎮核能供暖示範項目完成可行性研究並通過專家評審。今年3月，紅沿河核電公司與國家電投東北電力有限公司簽署《核能供暖示範項目建設運維合作協議》，東北首個核能供暖項目進入實質性推進階段。

近年來，核能供暖頻頻進入公眾視野，從路線上可分為兩類，第一類是在城市中或近郊建低參數的低溫核供熱堆，這類小堆更為靈活，經濟性仍待提升。另一類是基於現有的大型核電廠，利用核電站的抽汽/餘熱向熱網供熱。截至今年6月，中國大陸地區在運核電機組共54台，分布在南至海南昌江、北至遼寧紅沿河的沿海地帶。