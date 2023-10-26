深圳年輕人「師奶阿叔化」？去展會拿免費贈品　竟成周末熱門去處

前段時間，一則商場只逛不買的貼文引發了許多深圳年輕人的共鳴。「現在去商場，主打的一個吹空調，先去優衣庫（UNIQLO）逛一圈，名創優品逛一圈，無印良品（MUJI）逛一圈，其他不貴的快消品逛一圈，主打就是一個到此一遊，等到差不多餓了，吃個晚餐就在那裡玩手機，吃完各回各家。」簡言之，消費降級了。於是，越來越人開始重視原本忽略甚至看不上的「蠅頭小利」，例如開始重視起每一單外賣和網購的好評返現。薅展會羊毛（佔小便宜）這項大爺大媽的傳統藝能，也在深圳年輕人中流行了起來。



深圳作為一個展會城市，在這方面有天然優勢，平均1.8天辦一個展。展會類型涵蓋方方面面，參展商也大方，會免費贈送樣品和禮品給觀眾。

這對於消費降級的年輕人來說，無異於天上掉餡餅。畢竟光靠在展會上白嫖（零元購），就能小小地實現「連吃帶拿」自由。

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展覽「白嫖」，一次上癮

曾經有外地的朋友說，挺羨慕你們住在深圳的，週末沒事就去看展，跟去大賣場看降價促銷一樣。我看了一遍社群媒體，才知道自己錯過了上億。深圳機會確實多啊，各種糖酒展、車展、家裝展、禮品展、咖啡展......大家都薅得盆滿缽滿了，就我還傻傻地不知道。

糖酒展，可以說是零食愛好者的天堂。去一趟，收穫的零食能吃上好幾個月。展覽品類多就算了，還能連吃帶拿，免費贈品拿到手軟。家裝節的展商也很大方。家裡缺床墊枕頭了，可以去家裝節逛一圈，免費把寢具提回家。婚博會上的禮物也很日常，電鍋、平底鍋、碗筷、杯子、玩偶，這不妥妥地為新人的小家提供了一套溫馨的裝備。當然，還沒打算結婚的朋友也可以去逛，找個異性就能一起報名了。

禮品展算是深圳數一數二大型的展覽。觀眾不僅能在裡面吃吃喝喝，還能領取玩具、包包、杯子等等日常生活用品，相當於進了一個百貨超市，而且全場免費。咖啡展同樣吸引了一批「咖啡腦袋」，觀眾可以在展館裡品嚐各種牌子的咖啡，順便拿一些回家。運氣好的，甚至還能帶走一台咖啡機。車展不僅可以看車、看好看的小姐姐，還有免費的車用擺飾、小風扇、水杯之類的禮品領取。

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總之，根據網友們的回饋：只要有時間有精力，能免費收穫到很多想要的東西。有的時候，還能在展會上抽獎，會有意外收穫。「尤其是在展會的最後一天，很多參展商不願意將樣品帶回，會低價出售甚至贈送給觀眾，這就是薅羊毛的最佳時機。」我的朋友悠悠說，「去過一次，就會念念不忘，這種不用花錢就能不勞而獲的快感很讓人上癮。」

而且，由於會場擠滿了「同道中人」，大家都是衝著撿便宜來的，也自然讓「撿漏」這種氛圍蔚然成風，絲毫不會讓人感到羞恥。「以前很不理解擠在大賣場裡的大媽，現在我就是她們，能白嫖，我簡直所向披靡，精力充沛。」原來，從前覺得展會離我們遙遠，只是因為年紀未到，加上沒有發現喜歡的東西。如果能早點知道展會能白嫖咖啡和寵物零食，我早就血脈覺醒了。正如悠悠說的：恭喜你，走上了一條省錢的不歸路了。

薅點羊毛，還真不容易

為了體驗一把展會薅羊毛的感覺，我決定參加一場深圳寵物展。還沒去看展前，我便在網路上看過了很多的攻略。親身經歷過了之後，我感覺免費的東西，想拿得多也需要技巧。根據介紹，往年曆屆寵物展人氣爆棚，而且無一例外百分之九十都是年輕人。在深圳，很多寵物吃得比主人還要貴，所以為了寵物兩肋插刀，拿到一些免費的零食，我想是個「摳門」的主人都會心動。

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寵物展上，參展商多達兩百個，有些會贈送小樣，包含寵物食品、玩具和用品等等。很多人背著包包、拉行李箱，用來裝領取到的禮品。年輕人也很現實，免費送禮品的攤位前門庭若市，光售不贈的攤位人數寥寥。看來羊毛黨相當的愛憎分明，主打的就是分幣不花。我還不是徹底的羊毛黨，因為我花了39.9元，買了門票。朋友說，對展會熟悉的人，會找各種途徑領到免費的門票，把門票錢也省下來。為了不虧本，我這一趟的目標，是免費領取超過40元的東西，因為多出來的才算是賺到的。

在展館裡面，我一路排隊、掃碼、關注各種淘寶號、抖音號、小紅書號，然後領取一小包貓糧或者一個小罐頭，有的時候花費5分鐘，有的時候花費半小時。這還是大方的參展商才會給的，小氣的參展商能把人氣死。有一個我聞所未聞的牌子，展位前排滿了人。我以為送的禮品應該很豐厚，於是便跟著排。排了半小時，小紅書分享任務也做完了，終於輪到我了，結果是抽獎。我抽到了一張10元的優惠券，只能在他們店裡兌現。我沉默了，排了半小時的隊還要花錢，很離譜，所以直接把券丟掉，重新去其他家排隊。我想，那時候，我應該算是一個正宗的羊毛黨了，拒絕誘導式消費。最後花了4個小時，帶回了這些戰利品，目測是超過40塊的。

這一趟下來，我感覺想要免費拿到又多又好的東西，還是得快狠準。首先一定要趕早，最好在進行的第一時間便衝進來，到最大方的參展商那裡排隊。有條件的話多準備幾個微訊號，因為這樣可以同一時間領取多份禮品，避免浪費時間。而且要堅定自己不花錢、隻白嫖的信念。我就是因為沒忍住，所以還是花了一點錢，有些心疼。最重要的是，準備一雙舒服的運動鞋，並做好步行2萬步的心理準備。

回到本質，逛展會白嫖，其實也並非完全白嫖。參展商需要流量，所以我們用自己的個人淘寶號、微訊號等等來提供他們流量，然後獲得一點小禮物。這其實是一種價值交換，我們置換了自己的網路個人空間、時間和精力，來免費取得一些實質的物質。說穿了，和打工同道理。但最終的結果，我還是比較滿意的，可能是因為是純體力勞動，「免費」這個噱頭容易帶給人滿足感。如果還有其他這樣的展會，我還是會繼續參加的。而且，下次我一定要省下門票錢。

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消費降級，但是獲得感不降級

現代年輕人的消費降級，從克制消費的慾望開始，商場只逛不買，東西只拿免費的。逛展會，用白嫖代替購買，便是商場只逛不買的升級版。雖說是消費降級，但年輕人卻不甘於生活品質下降，於是各顯神通，不走尋常路。

悠悠說，她來深圳六年，對深圳各種展覽會有詳細的計畫表。家裡的鍋碗瓢盆、電燈風扇稍有損壞，她從來不會急著更換。「要鍋就去家裝節，要碗就去婚博會和禮品展，想吃零食了就等著零食展，這些我都很熟。只要臉皮厚點，沒有要不到的東西。」對她來說，白拿這些小東西雖然沒能為她省下大錢，卻讓她重新建立了消費觀念。「以前人們總說，新三年，舊三年，縫縫補補又三年，放在現代也是適用的。修一修，再免費換個新的，一分錢都不用出。等到下次搬家搬不動，丟了也不覺得可惜。」

鄧慧無限地贊同她的觀點，她自稱是深圳年輕羊毛黨的先驅，建立了一個專屬於展會的微信群，發布最新的展會羊毛資訊。在她看來，疫情結束後，這種深圳年輕人「低慾望消費」的表現更加明顯。她的群組從50人發展到快500人，她最近在考慮新建一個群。「大家平時也會在裡面討論，我感覺有一個趨勢是大家都明顯抵抗婚育、投資和買房，開始用存錢，來面對一切不確定性。」

有人說，消費降級之後，才發現消費陷阱真的是個陷阱。很多日用品再也沒有去過商場購買或是網購，因為可以在展覽免費拿到。有人覺得自己很享受這種實用主義的生活，不再以展示和炫耀為目的，更重視商品實用價值。當然，他們去展會，也未必什麼都大包大攬，而是更傾向於挑選自己有用的部分，不值得的不會用上的，一律丟掉。「當你對物質享受不再有過強追求，你就能夠獲得內心滿足和平靜。」

所以，展會上的羊毛無異於是一場小型的救贖，讓年輕人減輕了心理負擔。我想起前段時間，#這屆年輕人為何變得摳門（孤寒）了#登上了熱搜，很多年輕人深有同感。其實，說到底，不是年輕人變摳了，而是年輕人越來越知道自己想要什麼了。雖然我們消費降級了，但是我們更有獲得感了。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】