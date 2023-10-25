2023雨果獎得主海漄談科幻創作：深圳對我影響很深，近期將有新作

10月21日晚，第81屆雨果獎（Hugo Award）獲獎名單揭曉，來自深圳的中國科幻作家海漄的作品《時空畫師》榮獲最佳短中篇小說。作為深圳的一名金融工作者，海漄是如何利用業余時間，以北宋名畫《千里江山圖》創作的前因後果為主要內容，創作出歷史科幻小說，並摘得大獎的？24日，羊城晚報采訪了海漄。



從科幻迷到寫科幻小說

談及自己為何會寫科幻小說，並持之以恒十余年，海漄表示，自己寫作科幻小說是一個比較自然而然發展的結果。因為小時候就很喜歡看書，包括一些科幻類書籍，自認為是一個非常資深的科幻迷。他表示，如果真要說契機的話，那就是看到了兩篇對他影響比較大的小說：一篇是劉慈欣的《吞食者》，一篇是潘海天的《餓塔》，這兩篇作品讓他癡迷上了科幻小說，然後就想著自己寫作。

這次摘得雨果獎，是不是很有寫科幻小說的天賦？對此，海漄並不這麽認為，他說：「我覺得對於大多數人來講，我們的努力程度都沒達到談天賦的地步，包括我自己，還有很多努力的空間。」同時，他認為，自己讀了很多別人的作品，也了解自己寫作的過程，所以非常清楚絕對不是有天賦、靈光一閃的結果，而是一個長期積累、踏實地去做了很多事情之後才有的一個結果。

2023雨果獎得主海漄。（羊城晚報）

沒有看過《千里江山圖》實物圖

《時空畫師》是一部結合了歷史和科幻的作品，講述了北宋名畫《千里江山圖》創作的前因後果，古今兩條線索交織並行，書寫了一段令人唏噓的繪畫往事。

對於書中的歷史情節，海漄透露，自己沒有去過故宮，也沒有看過《千里江山圖》的實物圖。但他表示，歷史是非常厚重的，也是非常嚴肅的一門學科。所以他寫歷史科幻小說時，是非常慎重的。第一，不能違背歷史通行的常識；第二，涉及歷史背景、細節時，會查詢相關文獻、論文，盡可能真實地去還原。

深圳對自己影響很深

擁有金融工作者和科幻小說作家兩重身份，寫作中是否會帶入深圳場景、金融工作元素？

對此，海漄表示，工作前，自己就已開始寫科幻小說了，加上內容迥異，工作對寫作的觸發很少。對於利用業余時間寫作，如何合理進行時間安排提高效率，這一點，深圳對自己的影響很深。海漄說，他大學畢業後就來了深圳，人生最重要的青春都是在深圳燃燒的，深圳對他的影響很大，包括性格、為人處世、寫作風格和態度，都跟深圳密不可分。

深圳90後作家海漄憑《時空畫師》獲2023雨果獎

會按照原有節奏寫作

隨著經濟發展、科技進步，中國的科幻作品層出不窮，不少科幻小說成功影視化，並已形成巨大的產業。對自己作品的延伸開發有什麽期待，是否會改編為影視、遊戲、動漫？

海漄表示很樂見其成，但自己對影視改編不太了解，所以覺得順其自然是最好的，也不會抱太高的期許。對於未來，海漄強調，自己對寫作沒有太大、具體的目標，就是按目前的節奏，希望寫一些更加貼近讀者，更加獲得市場認可、獲得讀者認可的作品。他透露，自己已經寫了幾篇新作，目前正在排期中，可能近期就能讓大家看到。