山東自然保護區現大量鳥類殘骸　不值錢雀鳥被肢解成野味流向餐廳

山東煙台長島國家級自然保護區部分島嶼上遍布細密的捕鳥網，鷹、隼等保護動物被活捉或流向市場，一些沒有商業價值的鳥類死體則被當場肢解，當做野味流向當地餐廳。

10月29日，長島海洋生態文明綜合試驗區有關部門消息，省市兩級多個部門已經介入調查，目前已經立案3宗，刑拘2人。



《上遊新聞》報道，動物保護人士廖先生介紹，10月中旬，他與其他動保人士發現在煙台蓬萊區的大集上有人在「遛鷹」，「把鷹的膽子練大之後，到了冬季可以狩獵，這是熬鷹、馴鷹的主要過程，這也意味著當地發生了非法捕獵」。

廖先生一行人又在長島保護區部分島上，尤其是砣磯島上，發現山林間遍布細密的捕鳥網，地上殘留鳥類頭部、翅膀和尾羽等，「觸目驚心，數量統計約有100隻左右」。

廖先生介紹，他們從捕鳥網中救下多隻短耳鸮、紅角鸮、領角鸮、遊隼、雲雀和雀鷹等國家二級保護動物。遊隼、蒼鷹等猛禽被盜獵者活捉，在黑市賣出幾千、上萬用於鷹獵，現場遺留的都是不值錢的雀鳥，只能作為野味處理，被當場肢解。

廖先生表示，大量捕鳥網設在城鎮背後的山上，有些甚至架設在護林防火站旁邊，希望當地相關部門做好監管工作。

山林間遍布細密的捕鳥網。（上游新聞）

據介紹，每年9月初至11月中旬，大量南遷猛禽會在遼東半島南端的老鐵山地區集結渡海。2021年秋季，據老鐵山自然保護區科研人員和志願者監測，共有26種、超過5.8萬隻猛禽渡海到山東蓬萊，單日記錄猛禽最大數量達4779隻。

長島國家級自然保護區位於山東煙台市蓬萊區境內，由長山列島的大小32個島嶼組成，是以保護遷徙猛禽為主的重要海島自然保護區。

10月26日，山東煙台市森林公安和長島海洋生態文明綜合試驗區森林公安迅速成立聯合調查組，於27日前往事發的砣磯鎮根據相關線索開展調查，同時，全面開展集中清理整治非法獵捕候鳥行動。

10月29日，長島海洋生態文明綜合試驗區工作委員會宣傳文化和旅遊部的工作人員介紹，27日，山東省自然資源廳和煙台市自然資源局、煙台市森林公安局、長島國家級自然保護區管理中心、煙台市公安局長島分局、長島綜試區自然資源局、長島綜試區市場監管局有關人員相繼趕到砣磯鎮，迅速開展現場調查，匯總有關情況和線索。

截至目前，長島綜試區對全區76家餐飲場所的廚房、冰櫃和冷庫開展全面排查，出動巡邏隊伍318人次，全面拉網篩查所有山林，共清理網具7張。市、區兩級森林公安立案非法狩獵案件3宗，傳喚涉案人員6人，依法刑事拘留2人。