多圖｜賞鳥季到了！中華鳳頭燕鷗、黑臉琵鷺　珍稀鳥類抵廣東過冬

近日，廣東南澳候鳥省級自然保護區在大批越冬遷徙的大鳳頭燕鷗群中，發現一隻國家一級保護野生動物中華鳳頭燕鷗；深圳灣以及福田紅樹林濕地迎來雁鴨類、鴴鷸類為主的候鳥「先頭部隊」，10月11日，鳥類監測團隊在深圳河口發現21隻來深越冬的國家一級保護野生動物黑臉琵鷺；廣州南沙濕地迎來了大量大白鷺、蒼鷺、草鷺、琵嘴鴨等候鳥……今年首批南遷的候鳥已抵粵，廣東迎來了美麗的觀鳥季，預計今年12月前後將迎來候鳥遷徙的高峰。



珍稀瀕危鳥類頻頻抵粵過冬

近日，科研團隊在廣東南澳候鳥省級自然保護區開展調查時，首次在保護區內拍攝記錄被譽為「神話之鳥」的國家一級保護野生動物中華鳳頭燕鷗。這是自2006年南澳候鳥省級自然保護區發現大鳳頭燕鷗以來，歷經18年之久首次監測到喜歡與之混群的珍稀瀕危物種中華鳳頭燕鷗。

10月11日清晨，廣東福田-內伶仃國家級自然保護區鳥類監測團隊在深圳河口發現21只黑臉琵鷺，這是今年首批到達深圳越冬的黑臉琵鷺。近期，深圳灣及福田紅樹林濕地已迎來今年首批南遷候鳥，今年候鳥「先頭部隊」以雁鴨類、鴴鷸類為主，主要有黑尾塍鷸、青腳鷸、紅腳鷸、白眉鴨；過境暫歇的水鳥，有金斑鴴等。通過野外高清攝像機可以見到保護區魚塘已出現「鳥擠鳥」「排排睡」的熱鬧場面。

進入10月，廣州南沙濕地迎來了大量大白鷺、蒼鷺、草鷺、琵嘴鴨等首批候鳥。候鳥遷徙高峰期悄悄來臨，包括白尾海雕、黑臉琵鷺、白琵鷺、黑翅鳶等國家重點保護野生動物在內，越來越多的候鳥即將飛越千山萬水，會聚南沙濕地，與市民見面。

此外，湛江、韶關、梅州等多地也迎來了候鳥遷徙季節，一些珍稀鳥類頻頻成為當地「網紅」。每年10月至次年2月，是大量候鳥來粵越冬或遷徙途中停歇休息的季節，「萬鳥齊飛，候鳥歡歌」的畫面屢見不鮮。

為候鳥遷飛保駕護航

廣東位於中國大陸南部，大陸海岸線長4114千米，居全國首位，擁有多樣的自然生態系統和豐富的候鳥資源。據統計，全省歷史記錄有野生鳥類584種，其中具有遷徙屬性鳥類412種，佔70.5%，包括中華秋沙鴨、白鶴、小青腳鷸、遺鷗、東方白鸛、黑臉琵鷺、黃胸鵐等23種國家一級保護野生動物。

「廣東省遷徙鳥類包括涉禽、游禽、猛禽、攀禽和鳴禽5大生態類群。」據廣東省科學院動物研究所副所長張強介紹，在廣東省遷徙鳥類5大生態類群中，涉禽和游禽主要位於粵東、粵西、珠江口和雷州半島的海岸帶濕地生態系統，主要保護對象為鴴鷸類、雁鴨類，以及以黑臉琵鷺、勺嘴鷸、青頭潛鴨、中華鳳頭燕鷗等為代表的海岸帶珍稀瀕危保護鳥類。

廣東位於中國大陸南部，大陸海岸線長4114千米，居全國首位，擁有多樣的自然生態系統和豐富的候鳥資源。（羊城晚報）

「冬季是候鳥保護主要時段，候鳥在我省停留時間長，在能量攝取、棲息地質量等方面要求較高。」張強認為，須盡努力保護冬季候鳥在我省停留期間的安全，並滿足其棲息需求，其次在春秋遷徙季候鳥到達、離開及過境時，要明確遷徙高峰時機，加強巡護，減少人鳥衝突。

據悉，目前全球約有9條候鳥遷徙路線，其中有4條路線穿越我國，在我國形成東部、中部和西部3個候鳥遷徙區。廣東省處於東部候鳥遷徙區，即東亞-澳大利西亞遷徙路線和西太平洋遷徙路線中段地帶，廣東屬華南區的閩廣沿海亞區。

廣東省林業局相關負責人介紹，近年來，廣東積極推進濕地保護和野生動植物保護法規體系建設，開展多樣性本底調查、監測、就地保護、疫源疫病監測預警、加強部門間聯合執法、粵港澳交流合作和公眾宣傳教育等工作，加強候鳥保護及其繁殖地、遷徙停歇地和越冬地管護巡護，為候鳥遷飛保駕護航。