軍事科學院何雷：遺憾美防長未出席香山論壇　武統台灣是合法之戰

北京香山論壇（Beijing Xiangshan Forum）10月29日至31日舉行。軍事科學院原副院長何雷29日在北京香山論壇期間接受《環球時報》採訪時， 用《孫子兵法》解讀台灣問題。他稱，「得道多助，失道寡助」。中國政府一旦迫不得已使用武力解決台灣問題，那將是一場佔據道德與法律高地的統一之戰、合法之戰、正義之戰。



何雷表示，中美兩軍關係好兩國關係會更好。兩軍應為促進兩國友好關係積極做出貢獻，為維護區域和世界和平穩定積極做出貢獻。而不是相反。

「遺憾」美防長未出席香山論壇

同時，何雷駁斥美方「中國拒絕與美方開展經常性雙邊軍事交流和美國國防部通話請求」的主張，並稱美國不斷嚴重損害中國核心利益，肆意破壞兩國關係的政治基礎，干涉中國內政，慫恿支持「台獨」，造成兩國關係處於建交40多年來的低谷時期。兩軍關係，也隨之受到嚴重影響。儘管如此，兩軍交往並沒有停止，2023年以來進行了多次交流活動和會晤。

不過，對於美國防長奧斯汀未出席香山論壇一事，何雷表示「遺憾」，他說，美國防長奧斯汀多次提出要與中國軍方高層對話，這次卻沒有出席論壇，失去了他多次請求「夢寐以求」的機會，可見其「誠意」真假。

台灣必須統一 武統將是合法正義之戰

對於台灣問題，何雷強調，中國是聯合國安理會中唯一沒有實現國家完全統一的常任理事國。台灣是中國不容分割的神聖領土的一部分。中國必須統一，也必然統一，這是幾千年來「大一統」思想觀念的使然，是包括台灣人民在內的全體中國人的共同願望，是中華民族偉大復興的題中之義，也是任何勢力都無法阻擋的歷史潮流。

他表示，若用武力解決台灣問題，將是一場佔據「道義」和「法律」制高點的統一之戰、合法之戰、正義之戰、中華兒女擁護支持和參與之戰，也將是一場粉碎外敵干涉之戰。將以最小的傷亡、最少的損失，最低的代價，贏得中國人民解放軍戰爭最後一戰的偉大勝利，實現祖國完全統一。」

同時，他指出，挑起這場戰爭的責任完全在台灣當局，在「台獨「分裂分子，在外部干涉勢力。戰後，中國政府必將極少數頑固的「台獨」分離主義者繩之以法，嚴懲不貸。