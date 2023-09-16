台前國安會秘書長談大選：中美未決定支持誰，若不同恐爆武力衝突

前台灣「國安會」秘書長蘇起9月15日在華府表示，台灣明年總統選舉和過去30年不一樣，台灣牽動兩個大國的程度之深，美中會介入也會對台灣人民釋放偏好訊號，不過現在華府和北京都還在觀察，偏好尚不明朗。



華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）9月15日於華府舉辦半導體座談會，邀請曾於馬英九執政期間擔任台總統府「國安會」秘書長的蘇起，及前台灣「國防部長」蔡明憲與會。

長年研究兩岸關係的蘇起並於場外接受媒體訪問時表示，「中美都有足夠能力在台灣內部釋放訊號，讓台灣民眾了解大國喜歡誰」。

蘇起強調，「大國會這麼努力介入，因為選誰出來，跟他們關係太大。」

台灣前國安會秘書長蘇起（中）過去談烏克蘭局勢，指出台灣要看到烏克蘭眼前的教訓，處理好與大國之間的關係。（張鈞凱／多維新聞）

蘇起認為，過去台灣選舉決定權在老百姓手上，現在中美影響力不容小覷，大國態度是關鍵，老百姓關注候選人，要更注意中美態度。「若中美都喜歡同一位候選人，那個人就會當選；若中美喜歡的是不一樣的候選人，那就會衝突得很厲害，甚至包含選後武力衝突」蘇起說道。

評價台灣朝野檯面四位總統參選人，蘇起認為由於他們都沒有處理兩岸和外交問題的經驗，使得美國和中國大陸都還在觀察，偏好還不明朗；「姑且不論候選人們的兩岸政策能不能實現，現階段他們要說服中美相信」。

蘇起重申，降低台灣做為中美爭搶角色的最佳解方是兩岸對話；過去經驗證明兩岸可以對話，且對話並未傷害到台灣的安全或尊嚴；明年選後，新總統應主動走這條路。