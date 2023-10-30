秋冬流感｜內地呼吸道疾病個案攀升　中疾控：存在交互流行風險

秋冬季來臨，流感/上呼吸道感染/呼吸道疾病高發，本港日前錄得百餘宗肺炎支原體感染入院治療病例，醫學教授提示個案或會疊加感染多種流行病毒。內地亦進入秋冬流感流行期，中疾控指今年冬明春可能會面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風險，市民可提早做好預防措施。



中國疾病預防控制中心9月發布《中國流感疫苗預防接種技術指南（2023-2024）》指出，今年冬明春可能會面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風險。

目前，南方多地已進入流感感染率上升期。中國國家流感中心發布最新監測周報顯示，10月16日-10月22日，南方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，北方個別省份流感活動略有上升。截至10月29日，吉林長春、河北邯鄲、福建廈門等多地疾控發布流感流行提示。

兒童是流感重症的高危人群之一。（vcg）

10月23日，根據廣東省疾病預防控制中心監測，近期廣東省流感活動水平上升，此次主要流行的毒株是A(H3N2)亞型流感病毒，市民要及早做好預防措施。10月27日，江蘇省衛生健康委員會公布2023年9月江蘇省法定報告傳染病疫情，9月已發現8194例流感病例。

中疾控指今年冬明春可能會面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風險。（vcg）

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛受訪時提示，在今年支原體肺炎高發的情況之下，由於支原體肺炎會使抵抗力下降，加大繼發感染其他微生物的可能性，「如果適逢流感病毒傳播，有可能相互加重疫情。」他表示，預防流感，可以戴好口罩，盡量減少在密閉空間內的逗留時間，回到房間及時洗手，避免用沒有經過清潔的手觸摸眼、口、鼻，平日多多鍛煉身體，提高身體質素等。