內地RSV患兒急增比新冠、流感更可怕？　一文睇清症狀及預防方法

在內地社交平台上，不少家長分享子女近期感染了呼吸道合胞病毒（Respiratory Syncytial Virus，RSV），更指此病比新冠肺炎、甲型流感可怕。

據了解，RSV兒童感染病例近期非常普遍。國家兒童醫學中心、上海交大醫學院附屬上海兒童醫學中心感染科主任曹清表示，目前收治的RSV患兒比例已經超過新冠和流感，其中一半出現喘息症狀。



呼吸道合胞病毒（RSV）是什麼？

呼吸道合胞病毒為肺炎病毒科，正肺病毒屬的RNA病毒，感染RSV的高危人士主要為兒童、長者和免疫功能低下人群。

感染RSV後，潛伏期通常為2-8天，臨床表現以呼吸道感染症狀為主，早期感染大部分局限於上呼吸道，臨床表現如鼻塞、流鼻涕、咳嗽等。

RSV患兒大多數症狀會在1-2周內自行消失，少部分可以發展為下呼吸道感染，主要表現為毛細支氣管炎或肺炎，多見於2歲以下嬰幼兒，臨床症狀包括咳嗽、喘息，極少部分進一步加重出現呼吸急促和餵養困難等，嚴重者可發展為呼吸衰竭。

RSV一般通過兩方面的途徑傳播。一是接觸傳播，如鼻咽黏膜或眼黏膜接觸到含病毒的分泌物或污染物；二是近距離接觸患者咳嗽或打噴嚏等。

如何預防和治療RSV？

《第一財經》報道，復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇介紹，RSV目前尚無獲批可用於臨床的抗病毒特效藥，目前治療以緩解症狀為主。

兒童感染RSV導致細支氣管炎的療法，與其他病原體導致細支氣管炎的患兒相同，主要採取支持治療以及必要時提供補液和呼吸支持。

在成人和年齡較大的兒童中，糖皮質激素和支氣管擴張劑可能對RSV引發的支氣管高反應性有一定效果。

王新宇介紹，RSV目前尚無獲批可用於臨床的抗病毒特效藥，目前治療以緩解症狀為主。（北京晚報）

近日，美國FDA批准了葛蘭素史克（GSK）研發的全球首個RVS疫苗，用於60歲及以上的成年人單次接種。

GSK的RSV疫苗屬於蛋白亞單位疫苗。復旦大學生物醫學研究院研究員、上海市新發再現傳染病研究所所長徐建青教授表示，目前觀察到此類疫苗針對其他疾病的保護效力至少在10年以上，但仍缺乏系統性的數據。

為何反常季節爆發RSV感染？

RSV感染在全球呈廣泛流行，受地理位置、溫度和濕度等因素影響。在內地，RSV一般會在11月至次年2月的冬春季流行，今年卻從4月開始流行，部分病情持續時間較久。

此反常現象或與疫情期間自我保護有關。民眾透過佩戴口罩、居家隔離及勤洗手消毒等措施，切斷RSV的傳播途徑，降低感染率。

同時因為接觸病原的刺激減少，兒童對該病毒的免疫力也普遍降低，隨着新冠防控政策轉變，大眾活動範圍擴大，人員聚集，從而造成RSV的感染增加，導致反季流行。

感染RSV、新冠、流感病毒的症狀相似。（瀟湘晨報）

RSV、新冠、流感病毒有何不同？

三種病毒都是可通過空氣傳播、且傳染性強的病毒，均會引起發燒、咳嗽及鼻塞流鼻涕等症狀，但感染新冠、流感病毒較常腹瀉，感染RSV後腹瀉則較為少見。

感染RSV的患兒主要症狀為咳嗽、喘息及發燒，大多數病情較輕，一般對症治療後病情便可好轉；若患兒持續發燒3天以上、咳嗽喘息明顯，甚至有鼻翼煽動、呼吸急促、呻吟、呼吸時胸部凹陷，或精神不佳、煩躁不安、餵養困難或脫水等症狀，便需及時就醫。