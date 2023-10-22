北京肺炎支原體感染或11月達高峰　兩種藥完全無效

內地近期出現大批肺炎支原體感染患者，以兒童為主。北京每年8月至12月是肺炎支原體感染的高發期，一般在每年11月左右達到高峰。

北京市疾控中心提醒，青霉素（Penicillin，盤尼西林）和頭孢（Cephalosporins）對肺炎支原體完全無效，市民若有發燒伴有劇烈咳嗽，應及時就診，切忌自行盲目用藥。



肺炎支原體分為Ⅰ型和Ⅱ型共兩種亞型，目前北京市主要流行亞型為Ⅰ型。人群對肺炎支原體普遍易感，但好發於5歲以上兒童和青少年。肺炎支原體感染潛伏期1至3周，以發燒、咳嗽等為主要症狀，一般咳嗽比較劇烈，退燒後咳嗽可能持續1至2周。

肺炎支原體感染可引起上呼吸道感染，也可引起肺炎等下呼吸道感染，還可引起肺外併發症，如自身免疫性溶血性貧血等。

專家介紹，支原體是一種微生物，既不是細菌也不是病毒，主要經過直接接觸傳播和飛沫傳播，支原體感染嚴重的可導致肺炎，也是內地5歲及以上兒童最主要的社區獲得性肺炎。

羅紅黴素是肺炎支原體感染的首選治療藥物。（視覺中國）

大環內酯類抗菌藥物，如羅紅黴素（Roxithromycin）、阿奇黴素（Azithromycin），為肺炎支原體感染的首選治療藥物。隨着大環內酯類藥物在兒童呼吸道感染中的廣泛應用，兒童耐藥肺炎支原體感染呈上升趨勢。目前，尚未有預防肺炎支原體感染的疫苗。

一旦出現耐藥，目前有兩類替代性藥物。一類是新型四環素類抗菌藥物，主要包括多西環素（Doxycycline）和米諾環素（Minocycline），對耐藥肺炎支原體肺炎有確切療效。由於可能導致牙齒發黃和牙釉質發育不良，僅適用於8歲以上兒童。

另一類替代藥物為喹諾酮類藥物，常用的為左氧氟沙星（Levofloxacin）、環丙沙星（Ciprofloxacin）、莫西沙星（Ｍoxifloxacin）等。由於存在骨骼肌腱方面的潛在風險，僅適用於18歲以上人士。

支原體肺炎輕症患者，經藥物治療後一般均能控制病情，但體溫正常後，咳嗽可能還會持續約2周，胸片肺炎陰影基本均可吸收。

重症患者則需要住院，通過大環內酯類藥物靜脈輸液治療。由於內地耐藥率高，患者可更換替代性藥物治療。重症患者可能有混合病毒或者細菌感染，也需要加用相應的藥物聯合治療。