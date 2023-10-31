宣布過關取消「黑碼」！海關總署：11月1日起免填報入境健康申明

內地海關總署宣布，自11月1日起出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，過關時不再需要掃「黑碼」。但有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已經診斷患有傳染性疾病的出入境人員須主動向海關進行健康申報。



▼ 10月31日 黑碼最後一日，福田口岸香港往深圳方向仍需掃「黑碼」▼



據海關總署消息，根據《中華人民共和國國境衛生檢疫法》及其實施細則的有關規定，海關總署決定自2023年11月1日零時起，出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》但有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已經診斷患有傳染性疾病的出入境人員須主動向海關進行健康申報，並配合海關做好體溫檢測、流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等衛生檢疫工作。

如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

▼ 10月29日 羅湖口岸出入境仍需掃「黑碼」▼



2020年1月25日，為應對新冠肺炎疫情，內地海關總署決定在全國口岸重新啟動出入境人員填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》進行健康申報的制度。

為方便旅客使用智能手機填報，海關總署在「海關旅客指尖服務」微信小程序增設健康申報，並推出網頁版申報。通過手機端完成健康申報後會生成的二維碼俗稱「黑碼」，每次填報的有效期為24小時，且只能使用一次。

今年5月8日起，深圳市人民政府口岸辦公室表示，對往返深圳與香港口岸的跨境貨車司機及跨境學童試行「一次申報，多次有效」的健康申報優化措施，「黑碼」的使用期調整為7天內多次有效。

今年9月，海關總署調整「黑碼」的申報內容，優化後的版本刪減部份填報要求，包括刪除境內居住地、座位號等申報內容，簡化旅居史、聯繫方式的填報要求。

▼ 10月29日 高鐵西九龍站出入口口岸免掃「黑碼」▼

