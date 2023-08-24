瘋傳「香港人北上攻略」　配眼鏡訂生日蛋糕玩刮刮樂　看呆深圳人

最近，網上流傳著一個段子：聽說香港打孩子犯法，所以有些家長周末把孩子帶來深圳打。為了不讓廣式名菜「藤條燜豬肉」在香港人中失傳，香港家長可謂費盡心思，每逢週末就和孩子說：阿仔，媽媽帶你去深圳打兩天。不對，媽媽帶你去深圳兩幾天。深圳，對於香港小孩來說「離天堂很遠，離噩夢很近」，但對於大部分香港人來說，這裡就是快活賽神仙的天堂。



數據不會說謊，近日來，深圳多個口岸刷新單日出入境客流量最高紀錄，7月份北上港人更是超過468萬人次，除了來深圳打小孩的（bushi），大部分人來深圳只辦四件事：吃、喝、玩、帶。

不僅如此，香港人還出了很多「深圳攻略」。有一說一，以前的我嗤之以鼻，現在的我逐字分析，看香港人玩深圳，還真有點意思。

去旅行專做這些 看呆內地網民 點圖放大看看港人分享的「北上攻略」：

+ 31

食，好抵好味

現在網上流行著一種說法，全國唯一認為深圳是美食天堂的，只有香港人。雖是開玩笑，但卻實實在在地說出了深圳在香港人心目中的地位。今年口岸開始通關後，香港人就被發現很愛吃深圳的酸菜魚。現在，他們已經不再局限這項北上標配，開始在深圳涉獵全國各地美食。看了他們的美食清單之後，我想說，你們別太會吃了！

不管是什麼口味，都能在深圳找到心中所愛。不管是什麼價格，對香港人來說性價比都很高，「平靚正」。「1000塊錢，在香港就是正經吃一頓晚餐的錢，在深圳，卻可以覆蓋按摩+晚餐+N杯手打檸檬茶，再划算點還能把酒店的費用也包含進去。」香港人阿樂算了一筆賬，認為香港人喜歡家庭出遊，來深圳非常划算。 「我們一家人的開銷，相當於一個人在香港的開銷。」

錦上添花的事也常有，誰能想到，就連幾乎快退網的香港老人家，來深圳後不僅學會了在美團、大眾點評團購，甚至還會搶抖音直播間的優惠券，操作起來比深圳人還麻利。深圳不僅是務實香港人的天下，還是香港價格敏感型消費者的天堂。一頓十幾塊錢的快餐比比皆是，對比起動輒五六十上百的一頓飯，也算是物美價廉。難怪有些香港人來過深圳之後，工作日寧願在香港應付式地吃點便宜點，把錢攢著周末到深圳再大吃特吃。

【延伸閱讀】卧底揭「內地來港平價團」真貌 130蚊包9景點 唔購物導遊咁反應（點擊放大瀏覽）：

+ 14

除了價格以外，深圳餐廳的服務態度，是香港人走到哪裡都要誇讚一句的程度。在大陸人的印象裡，香港的服務員好多「黑口黑面」，大陸人以為香港人已經習以為常，沒想到香港人也苦之久矣。 「在香港，稍微提一點要求服務員就相當不耐煩，導致吃飯也緊張。」他們剛來深圳的時候戰戰兢兢，付款時總出問題：「服務員花了20分鐘幫我轉換成大陸區的微信支付，全程沒有一點不耐煩，真的很nice！」他們覺得食物已經很划算了：「服務員還會主動來讓我們用優惠券，一步一步告訴我們怎麼省錢，還會問我們有沒有忌口的。」他們覺得受到了尊重：「第一次在深圳吃飯，有一個菜一直沒上，小心翼翼地問了服務員，他們發現漏單了，千sorry萬sorry，最後還免費送了個配菜，香港哪有這待遇啊！」

深圳向來以高效率出名，在深圳「時間就是金錢」。但是在香港人看來，深圳很鬆弛、很休閒，像貼心男友一樣，提供的情緒價值拉滿。在深圳吃飯，不用緊緊張張地和陌生人搭台，匆匆吃完就走人。除了自助餐其他的餐館很少限時，不像香港一樣，還沒進場就開始限時60分鐘。「吃飯就坐下來慢慢點單、上菜了就慢慢吃、吃飽了就慢慢坐一會兒，沒有店員會趕客。」不管去吃什麼，都能慢悠悠地在叫一杯奶茶外賣過去，邊吃邊喝，沒有人管。 「香港不是店家的食物已經被轟出去了。」有一句話說的是，拿下一個人，就要先拿下他的胃。現在，恐怕香港人都把胃放在深圳了。

【延伸閱讀】搶人才｜深圳媽媽喜獲香港超預期銀行工Offer：單程通勤僅75分鐘（點擊放大瀏覽）：

+ 25

飲，揀到眼花

一位香港人感嘆，來了深圳後，他的生活裡不再是港式奶茶和棟檸樂，轉而變成了七大姑八大婆，比如邱大叔、滬上阿姨、阿嬤手作。深圳大大小小的奶茶店加起來，就算一周打卡一家，也要一年才能打卡完。

香港人，對深圳的奶茶，甚至比深圳人還更如數家珍。在他們心裡，還分門別類的給奶茶們上了榜單，堪稱深圳奶茶屆的點評專家。「純茶喝邱大叔、奶茶選阿嬤手作、水果茶還是選奈雪。」「便宜大碗喝蜜雪冰城、檸檬茶還得是茶救星球、奶茶選霸王茶姬。」正所謂各花入各眼，男女老少，都能在這上百種奶茶中找到自己的口味。喜茶、奈雪、一點點、Coco、茶百道、邱大叔、茶救星球、蜜雪冰城、阿嬤手作、混果汁、霸王茶姬、滬上阿姨、茉莉奶白、茶理宜世、茉酸奶……每一樣我們耳熟能詳的深圳奶茶，幾乎都在社交軟件上被香港人點評過。

最誇張的是，連湊湊奶茶、費大廚的凍檸茶這種深圳人壓箱底的好貨，都能被香港人扒出來。前兩天「秋天的第一杯奶茶」火爆當天，深圳的奶茶銷量被喝到全國第一，多虧了香港人，把奶茶喝得比廣東省省茶涼茶還暢銷。「日啖奶茶三大杯」，如果你在路上看到一個人捧著一杯奶茶，神情快樂，吸上一口，一發入魂，雙眼迷離，那絕對是一位熱衷深圳奶茶的香港粉絲。深圳人其實沒那麼喜歡喝奶茶，因為可能會晚上睡不著，影響第二天打工。香港人倒好，還在深圳發起「一天能喝多少奶茶」的挑戰，普遍一天喝四杯。

深圳人有自己的奶茶文化，店面大、種類多、價格卷。深圳人自己還未察覺，但香港人已經沉迷在此，無法自拔。深圳奶茶十幾塊錢的也有，三十幾的也有。「價格有高有低，但性價比絕對吊打香港六十幾一杯奶茶几條街。」

深圳奶茶花樣多，不說小料都五花八門迷人眼，連喝完的效用都各不相同。香港人最近解鎖了油柑汁，不得不說，他們的養生意識覺醒得還不算晚。有些人喝完就有反應，解決了多年的通暢問題，只是這廣告語，咱就是說能不能含蓄一點。

深圳的奶茶店店面基本上都比較大，店裡提供座位，大家逛街累了能坐下來歇腳，慢悠悠地喝一杯奶茶。不像在香港，奶茶店只有巴掌大，連坐下來的位置都沒有。在深圳，喝奶茶還有隨時隨地喝的自由。人們也已經習慣了手上拿著一杯奶茶逛各種場所，比如餐廳、服裝店、超市等等。只要不到處灑，沒有人會管，但是在香港就不行。喝得自由自在，又開心滿足，誰不為深圳奶茶著迷呢！

【延伸閱讀】深圳華強北淘金夢碎？10元買入晶片過千元賣出 全村湊數百億豪賭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

玩，去到上癮

深圳的周末是屬於香港人的。有深圳人說，所以他們現在都避免週末去打卡高鐵站和口岸附近的商場，為了給熱情的香港人們騰位置。可這位置，哪裡騰得完？論在深圳度過一個完美的周末，香港人可比深圳人會多了！

他們喜歡在商場玩刮刮樂，中獎規則還看不懂，一抬手就先來幾張，甚至還有規律：皇庭廣場比較難中獎，壹方城容易。 「這週沒中，下週還來，主打的就是花錢買快樂。」香港人男女老少還迷上了深圳的夾娃娃。有調侃說，港人北上消費40億，一半用來夾娃娃。根據香港人的吐槽，在香港夾公仔要20塊左右一次，而且夾子很鬆。而在深圳，100塊錢還能夾到8只，四捨五入相當於白送。

他們還喜歡來深圳按摩采耳，足浴spa。「去深圳按摩會上癮，一個禮拜沒去已經全身羅羅亂，周身不舒服」，很多香港人甚至還能找到深藏在箱子裡的資深老牌按摩正骨店，真讓人佩服！不僅如此，在深圳學一項技能，對他們來說，更是一件消磨時間又有意義的事情。有媽媽就帶著孩子過來深圳學游泳，克服對水的恐懼。看著泳池裡的可愛人兒，確實是媽媽看了也想學的程度。

務實的香港人不僅在深圳收穫了快樂，還省下了錢。「在深圳唱K，工作日能找到50塊錢唱6個小時的套餐，還送兩瓶礦泉水。而香港唱K，是按人頭收費的，人均一兩百。」「深圳的電影票也便宜，而且一米三以下的小孩免費看，還有很多香港沒有上映的電影可以看。香港不僅電影院小，看客不管大小都需要收費。」「在深圳過生日，平時香港需要1000+才能買上的蛋糕，在深圳200+就能吃到，味道還不錯！」

除了這些，高鐵站和口岸附近的景點也成了香港人熱門打卡地。比如蓮花山公園，又美又大，還有不少人在放風箏，一派生機勃勃。隨著香港人打卡的範圍越來越廣，大芬油畫村、甘坑古鎮、大鵬南澳，深圳人看完都得感嘆，你們是真的來享受生活的，原來只有我們來打工。

香港人在深圳玩，少不了對打車軟件的依賴。很多香港人說，他們對深圳的滴滴和高德無法自拔。「在香港打的，去近一點點的地方會看的士司機的臉色，在深圳不管遠近，滴滴司機深圳都不收小費，只會和你說記得給個五星好評。」如此便利又好玩，難怪香港人會選擇來深圳團建，並且個個心滿意足。

帶，拿到手軟

有人說，在深圳，你們是怎麼認出來香港人的？很簡單，真的很簡單。雙肩包+波鞋+粵語，還有一副看什麼都新奇的表情，基本上八九不離十。有人好奇他們為什麼要背著雙肩包？不用想都知道，當然是來裝攻占深圳的戰利品啊！有些更誇張，直接拉著箱子，呼朋引伴一起來深圳，主打的就是一個批發掃貨。

有的港人去山姆掃貨，還得帶個箱子，輕到紙巾，重到飲料，無一倖免，頗有當年大陸人到香港藥房掃貨的風範。有的不遠萬里跑到橫崗眼鏡城區配眼鏡，還讚不絕口，這可是遠到很多深圳人平時都懶得去的程度啊！有的在深圳買了花拿回去，19.9的快樂，我想，香港女孩忍不住買一束，一定有她的道理。還有一直以來在香港生活圈風靡的各種鮑師傅、瀘溪河、KUMO KUMO糕點，燒烤，奶茶等等，只要能扛回去，他們都能一往無前地人肉背回去。有的朋友，見識到了深圳萬物皆可修的本領，週末把電腦帶上來了華強北，還把褲子帶上來了裁縫店。

也就是深圳，才能讓他們辛苦工作了五天之後，還要擠著過關，過來找到一個舒適的空間，喘一口氣，再拿上下一個星期的元氣必備品，回香港繼續奮鬥。很多深圳人說，謝謝香港人，因為他們的到來，讓深圳人意識到深圳其實也是一個好玩好吃的地方。有商家覺得，是香港人帶來了活力，很多店原本奄奄一息，因為香港人又活了過來。也有人說，香港人的生活方式也感染著深圳人。常常能看到白髮蒼蒼的香港老人，在嘗試深圳的新款美食，年齡在體驗面前實在算不上什麼。

深港本是一家。條條關口通深圳，不用擠，你們慢慢來，深圳等你。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】