01直擊黑碼取消｜過關「掃足」最後一日　訪港旅客：沒趕上好時候

內地海關總署宣布，自11月1日起出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，過關時不再需要掃「黑碼」。《香港01》記者直擊蓮塘口岸、福田口岸黑碼最後一日，部分機器和電腦已經關閉，但機器閘門未撤，10月31日北上和南下旅客須掃碼通關，有不少旅客直到現在仍手忙腳亂。



蓮塘口岸深圳方警員表示，明日將無需申報及掃碼，閘口會打開直接放行，但暫時不會拆除。蓮塘口岸掃「黑碼」的閘口，幾位從北京來香港旅遊的阿姨著急於無法找到申報碼入口。其中一位旅客說：「哎呦太麻煩了！找不到在哪兒。」，她們亦不知明日黑碼將取消，感慨「沒趕上好時候」。



目前，蓮塘口岸深圳方仍有警員在現場幫助過關人員進行「黑碼」申報事項，過關人員需排隊逐一掃碼通行。

▼ 10月31日 黑碼最後一日，福田口岸香港往深圳方向仍需掃「黑碼」▼

港人過關：唔使申報梗係方便好多

31日下午，有許多港人經蓮塘口岸返港。開關至今，仍有港人需要在過關前排隊等待工作人員協助，才可成功申報成功。有港人表示知道明天亦無需掃碼。因為網絡、入口找不到等問題，經常需要在服務台求助才可申請成功，「依家唔使申報梗係方便好多。」

從福田口岸到深圳食大閘蟹的林先生表示，取消黑碼當然比之前更方便，過關更快，「掃黑碼有時會掃唔到，唔使塞住曬。」

林先生指出，同行朋友今天早上出發前提前在手機上申報，但過關時機器顯示黑碼失效，只能即場再申報，浪費了不少時間。

11月1日零時零分取消黑碼

2020年1月25日，為應對新冠肺炎疫情，內地海關總署決定在全國口岸重新啟動出入境人員填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》進行健康申報的制度。

為方便旅客使用智能手機填報，海關總署在「海關旅客指尖服務」微信小程序增設健康申報，並推出網頁版申報。通過手機端完成健康申報後會生成的二維碼俗稱「黑碼」，每次填報的有效期為24小時，且只能使用一次。

▼ 10月29日 羅湖口岸出入境仍需掃「黑碼」▼



中港今年2月通關後，「黑碼」仍未廢除，成為來往旅客通關時費時的一個環節。今年9月，海關總署一度宣布調整「黑碼」的申報內容，優化後的版本刪減部份填報要求，包括刪除境內居住地、座位號等申報內容，簡化旅居史、聯繫方式的填報要求。

據海關總署10月31日消息，根據《中華人民共和國國境衛生檢疫法》及其實施細則的有關規定，海關總署決定自2023年11月1日零時起，出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》但有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已經診斷患有傳染性疾病的出入境人員須主動向海關進行健康申報，並配合海關做好體溫檢測、流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等衛生檢疫工作。

如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

▼ 10月29日 高鐵西九龍站出入口口岸免掃「黑碼」▼

