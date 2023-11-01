李克強逝世｜母校北京大學發專文悼念：師生沈浸在深深悲痛之中

國務院前總理李克強10月27日突發心臟病逝世，他的母校北京大學校報星期天刊文，深切緬懷這位傑出校友。



《北京大學校報》微信公號星期天（10月29日）刊登題為《深切緬懷李克強校友》的文章，稱李克強逝世的消息傳來，「北大師生沈浸在深深悲痛之中」。

文章稱，李克強是北大傑出校友，1978年至1982年曾在法律系學習、1982年至1983年在北大工作，擔任大學團委書記、共青團中央常委，在1988年至1994年又回校深造，在經濟學院攻讀研究生學位。

文章稱，李克強在本科學習期間奮發有為，成長為學生骨幹，在校刊多有報道。

文章並附上兩份過往校刊關於李克強的剪報，「以寄託對李克強校友的哀思」。其中一份為1980年李克強被評為優秀論文的文章，題為《法治機器與社會的系統、信息及控制》；另一份為1982年記載了李克強初登共青團系統工作陣地內容的報道。

北京大學官方微博星期天也發文，提到李克強於北大百年校慶時，撰文回憶自己在北大求學的經歷與感受。他在文中寫道：「作為一座學府，可珍貴之處並不在於外在的華美，甚至不在於對知識財富的佔有，而在於其內在的力量，一種可以永久延續的傳統。這種傳統不會因知識更替而中斷，因為它具有超越的價值，具有再造知識財富的能力。」

以「深切緬懷這位傑出的校友」，寄託哀思。北大官方微博與微信公號均無法讀取評論，其中官微顯示博主已開啓評論精選。據德國之聲中文網報道，李克強去世後，中國多所高校下達了內部通知，要求確保校園安全穩定，嚴禁學生線上線下聚集進行群體性哀悼。

01直擊｜民眾自發悼念李克強深夜人潮不退 安徽舊居地堆滿鮮花