鄭州馬拉松跑者背李克強遺照　「帶著他再在鄭州街上走一走」

內地多個城市週末期間舉辦馬拉松賽事，逢國務院前總理李克強日前逝世，多市傳出參與民眾跑出「李克強元素」，鄭州馬拉松有跑者背上李克強遺像參賽，也有人舉起悼念旗幟，成都馬拉松則有人在跑衫手書李克強改革金句「長江黃河不會倒流」，以示懷念。



國務院前總理李克強27日猝逝，引發內地民眾哀思潮，以各種方式表達對他的追思。河南省鄭州市10月29日舉辦馬拉松賽事，微博與微信等社群媒體瘋傳一張照片，一名男性跑者在背上的透明索繩背袋裏，放置一張A4紙打印的李克強黑白遺照陪跑，還寫上，「帶著他再在鄭州的街上走走」，內地網民對此多表示敬佩。另外，現場也有人舉起悼念旗幟，上頭字樣分兩行豎寫「克難攻堅，強國有道」白字，取首兩字「克強」紀念這位勤政愛民的前總理。

同日，在四川成都舉辦的馬拉松賽事上，則有一名年長跑者身穿白色跑衫，背後手寫了近日大熱的「長江黃河不會倒流」字句，這是李克強2022年針對外界有疑慮中國發展路線所公開回應的金句，強調中國改革開放不會往回走。

李克強生前曾擔任河南省委書記，任職期間相當勤政，曾促進鄭州快速發展，包括推動鄭州「鄭東新區」的建立，並以鄭州為中心發展出「中原城市群」，讓鄭州成功躋身強二線城市，在當地民間評價頗佳。截稿為止，在微博上關於鄭州馬拉松跑者背上李克強遺照陪跑追思的照片，已經查無資訊。

李克強安徽故居外出現花海，人潮深夜不散：