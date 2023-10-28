01直擊｜民眾自發悼念李克強深夜人潮不退 　安徽舊居地堆滿鮮花

10月27日晚，合肥市民自發來到紅星路80號，在李克強少年時代生活的舊居地附近獻上鮮花追思悼念。



不少南門小學、合肥八中的校友還在鮮花上留下卡片，對這位「學長」進行緬懷。

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新華社10月27日發布的李克強逝世訃告稱，李克強同志，1955年7月生，安徽定遠人。他從青少年時代起就熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民，刻苦學習，追求進步。

1974年3月起，在安徽省鳳陽縣大廟公社東陵大隊插隊，1976年5月加入中國共產黨，1976年11月至1978年3月任安徽省鳳陽縣大廟公社大廟大隊黨支部書記。

「我如沒完成任務就無權要求村民完成」

當年在「知識青年到農村去，接受貧下中農再教育」口號感召下，李克強與同學來到鳳陽縣大廟公社東陵大隊「插隊」。

回憶當時的情景，當年主持大廟鎮民政工作的紀鴻冠老人記憶猶新。

「由於水土不服，李克強到下放點以後曾經一度全身皮膚潰爛。那時大廟村知青點有將近10個知青，由於都來自城市裏，很難適應農村的生活，大家不團結，不在一起工作，也不在一起吃飯。只有李克強堅持田間勞動，一年到頭都用着印有『為人民服務』的挎包裝着乾糧和鹹菜下地勞動。」他說。

10月27日晚，合肥市民自發來到紅星路80號，在李克強少年時代生活的舊居地附近獻上鮮花追思悼念。

幾個月下來，鄉親們感到李克強工作沉穩，肯吃苦。紀鴻冠便請示黨委，讓李克強到大廟知青點當小組組長。此後，知青的心態和勞動積極性有了明顯的好轉。

不久，李克強被任命為大廟大隊黨支部書記。紀鴻冠講到此處，熱淚盈眶。他說，當時村裏為了修大壩，村民要到山上挑石頭，支部書記是可以不參加這項工作的，但李克強說，既然是大家的事情，我如果沒有完成任務，也沒有權利要求其他村民完成任務。

接下來的每個清晨，李克強都跟村民一起上山，每次都要挑近一百多斤的石頭，走很遠的路。由於他不會換肩挑，每次工作結束，肩上都磨出血泡。這期間，李克強還嘗試着把自己的知識用於實踐，帶領農民科學種田，推廣水稻良種，興修水利挖大塘，深得農民的擁護和公社黨委的肯定。

李克強安徽故居外出現花海，人潮深夜不散：

「別的東西都可以不要，這些書是一定要帶走的」

李克強出身於幹部家庭，父親李奉三曾任鳳陽縣縣長。小時候，李克強接受了良好的家庭教育。步入中學不久，「文化大革命」爆發，中國所有的學校進入停課狀態，大學入學考試也被取消。

到鳳陽縣插隊後，李克強把家裏的大部分書籍搬到了知青點，他愛學習的習慣成了當地村民閒時的談資。

孫桂雨那時任大廟公社廟東生產隊隊長，他說，無論農活多忙，李克強都會堅持學習，看書到凌晨是常事。當時沒有電燈，他只能用煤油燈或豆油燈來取光。

李克強（後排右一）是北大法律系77級學生。（微信公眾號＠杭子牙）

集體聚餐的時候，別人喝酒會鬧到很晚，李克強不喝酒也不離席，就在一旁埋頭看書。孫桂雨說：「有一天晚上他到李克強的住地，李克強正在看書，由於光線太暗，眼睛都快貼到書上了。就問他怎麼不配副眼鏡。李克強說，我沒有上學，不帶眼鏡。」這句話當時孫桂雨非常不理解。

1977年8月，中國恢復高考制度。通過廣播聽到這一消息，李克強喜不自禁。他起早貪黑，積極備考，為的是那個年代一個似乎遙遠的夢——上大學。李克強成為了中國570萬參加高考者中的一員。

後來，在填寫高考志願前，有人建議李克強把北大作為唯一的選擇。李克強曾回憶道：「當時的我多數時間是和鄉親們一起為生存而忙碌，幾乎不敢有奢望。在生存欲和求知慾的交織驅動下，我還是在第一志願填寫了本省一所師範學院的名字——據說在師範學院讀書是不必付錢的。即便如此，我對北大依然存有難以抑制的嚮往，於是又在第二志願的欄裏填下了北大。」

這年冬天，李克強離開生活工作四年的鳳陽縣大廟鎮。孫桂雨拉着板車為李克強送行。孫桂雨說，那是個很寒冷的早晨，他幫助李克強整理行李，其實也就是幾件破舊的衣服和一箱子書，就對李克強說，這些書都破成這樣了，就別帶了。李克強說，別的東西都可以不要，這些書是一定要帶走的。

2014年11月20日，李克強總理在義烏國際商貿城考察，手拿著象征義烏商業傳統的撥浪鼓。（人民日報）

一封信村民保存了35年

李克強跟送行的鄉親一一揮手告別，踏上了人生另外的一個旅程。李克強臨別時說，我會寫信給你們，永遠不會忘記大家。

1978年底，安徽省鳳陽縣小崗村18戶農民代表敢冒天下之大不韙，聯名簽訂了分田和包產到戶的契約，由此揭開了中國農村經濟體制改革的序幕。

2020年，李克強赴重慶賑災。（中國青年報）

那時，村民們經常談起已經上了北京大學的李克強。孫桂雨常問紀鴻冠，李克強走的時候說給我們寫信。他會給我們寫信嗎？

轉年3月份，好幾位村民收到了李克強的來信。李克強給紀鴻冠的信裏寫到，提筆想到第一次到您家吃飯的情景，昔日的感情油然而生，因為剛到學校報到，學校對學生要求很高，我也在努力學習，耽誤了給大家寫信。

在大廟工作期間得到紀先生的幫助，特別感謝，永遠銘記。紀鴻冠說，收到李克強的來信後，村民都圍在一起反覆觀看。這封信他到一直保留到現在。他說，這是他人生中收到的最珍貴的禮物。