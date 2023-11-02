小米14首銷4小時打破所有手機銷量紀錄　 iPhone15 Pro降價也難敵

小米14手機31日晚間正式開售，至今一直供不應求，很多用戶都沒搶到。根據官方消息，這次缺貨並非產能不足、現貨不夠，而是產品實在太過搶手：小米14目前首銷已經創下記錄，僅用時4小時就打破了天貓、京東、抖音、快手等四大平台近一年所有國產手機「首銷全天銷量及銷售額」紀錄。小米創辦人兼董事長雷軍支招向隅消費者，可以去附近小米之家看看。



根據小米官方消息，10月31日正式開賣的小米14系列手機，開賣5分鐘的銷量，即是上代小米13系列銷量的600%。首銷4小時，便刷新內地四大電商平台近一年國產手機「首銷全天銷量及銷售額」記錄。在全國各地線下的小米之家，前去購機的米粉也排起長龍。

對於銷量爆棚，雷軍表示，目前訂單超過預期實在太多，再加上雙11期間訂單處理和物流都有壓力，收貨可能需要等幾天，請大家諒解。對於很多沒能搶到手機的朋友，雷軍支招建議可以去附近小米之家看看，因為線下線上是相對獨立的，線下店經常會刷新現貨庫存，趕巧能夠直接提走現貨。

雷軍強調，目前已大幅度提升首月生產量，爭取讓大家儘早可以買到想要的型號。

小米14系列手機熱銷，雷軍發文支招，示意消費者可去小米之家實體店購買。（微博@雷軍）

今次小米14系列備受關注，主要搭載小米自研的澎湃OS，加上性能、螢幕、相機、外觀設計等等配置，都相比上一代有跨越式的升級，令小米14系列銷售異常火爆。根據網民回饋，在首銷正式開始後，小米線下店的零售系統都崩潰了，線下的人非常多。

根據門市現場照片顯示，有很多消費者在排隊付款，為了保持秩序，小米之家不得已拉起專門付款的通道。另外，體驗區也有很多用戶在排隊體驗新機，有網民表示，小米14系列一天下來就沒有歇過，不斷的有消費者在體驗，而這些意味著，小米14系列的首銷肯定異常火爆，而隨後官方公佈的戰報證實了這點。

小米14首銷4小時即創下記錄，打破了天貓、京東、抖音、快手等四大平台近一年所有國產手機「首銷全天銷量及銷售額」紀錄。（小米）

小米官方給出的首銷戰報一前一後總共兩個，其中第一個是小米14系列開售5分鐘，就達到了上一代小米13系列首銷總量的600%，也就是說，5分鐘賣出的小米14系列，是小米13系列首批全部銷量的整整6倍。其次，小米14首銷4小時，就打破了四大電商平台近一年所有國產手機首銷全天銷量及銷售額紀錄。

若以上代小米13系列的首銷銷量約為20萬台為基準，小米14系列6倍的銷量應該超過100萬台，意即小米14不僅跨越了自己上代紀錄，也跨越了其它國產品牌，甚至跨越了蘋果iPhone 15 Pro——這還是建立在蘋果iPhone 15 Pro官方降價促銷，而小米14則原價販售的情況下實現的。